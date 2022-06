La serata di beneficenza in tv con Carlo Conti conquista il pubblico La serata di beneficenza su Rai “Con il cuore – Nel nome di Francesco” conquista gli ascolti tv, pur registrando un sensibile calo in termini di spettatori rispetto allo scorso anno. Stesso discorso per New Amsterdam su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Un venerdì sera d'estate che segna un calo generale nell'assiduità con il pubblico si intrattiene guardando la tv. Ad ogni modo il programma che ha conquistato maggiormente l'attenzione degli spettatori è stato "Con il Cuore – Nel nome di Francesco", arrivato alla sua ventesima edizione e condotto da Carlo Conti. Una serata di beneficenza alla quale hanno preso parte anche volti noti della musica e dello spettacolo che, però, lo scorso anno ha registrato degli ascolti sensibilmente più alti toccando i due milioni e mezzo di telespettatori. Lieve discesa anche per "New Amsterdam" la serie trasmessa da Canale 5 e arrivata alla sua quarta stagione che aveva riscosso non poco successo negli anni passati. Pur essendo il secondo programma più visto della serata, rispetto allo scorso anno, dove i nuovi episodi avevano raggiunto anche 1,8 milioni di telespettatori, quest'anno l'attenzione sembra sensibilmente calata.

Ascolti tv venerdì 1o giugno 2022

Nella serata di ieri, venerdì 10 giugno 2022, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha interessato 2.396.000 spettatori segnando il 17% di share. Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha generato l'attenzione di 1.417.000 spettatori segnando il 10.2% di share. Su Rai2 NCIS è stato visto da 1.071.000 spettatori con il 6.2% di share e NCIS Hawai’i ha raggiunto 855.000 con il 5.3%. Su Italia 1 il film Il Cosmo sul Comò è stata la scelta di 938.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 La Rapina del Secolo ha registrato 800.000 spettatori conquistando uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha raggiunto 1.225.000 spettatori arrivando al 9.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 674.000 spettatori raggiungendo uno share del 5.4%. Su TV8 il match di Nations League Austria-Francia ha visto il 3.8% con 645.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 537.000 spettatori ovvero il 3.2% di share.