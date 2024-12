video suggerito

Gli ospiti di Belve: le anticipazioni della quarta puntata del 10 dicembre con Francesca Fagnani Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci sono le ospiti della quarta puntata di Belve in programma per martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai 2. Nello stesso appuntamento, andrà in onda la breve intervista a Teo Mammuccari che ha lasciato lo studio dopo appena 5 minuti dal suo ingresso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Belve torna in onda domenica 10 dicembre 2024, in prima serata su Rai 2, con un cast al femminile. Francesca Fagnani intervisterà tre celebri donne dello spettacolo nella quarta puntata: Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci sono le ospiti annunciate dalla conduttrice attraverso i suoi profili social. Tra i protagonisti del nuovo appuntamento c'era anche Teo Mammuccari, ma il conduttore ha abbandonato lo studio non appena iniziata l'intervista: quanto accaduto, però, non sarà un mistero perché la sua breve partecipazione andrà comunque in onda.

Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci ospiti della quarta puntata di Belve

L'attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, l'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e l'attrice Elena Sofia Ricci sono le protagoniste della nuova puntata di Belve, in programma per martedì 10 dicembre 2024, in prima serata su Rai 2. La conduttrice Francesca Fagnani ha annunciato le sue ospiti attraverso le sue IG stories. Le tre donne, celebri volti dello spettacolo italiano, si sottoporranno alle graffianti domande della giornalista per raccontarsi a 360 gradi.

Le anticipazioni della puntata del 10 dicembre

Nella puntata di Belve del 10 dicembre 2024 andrà in onda la breve intervista di Teo Mammuccari. A farlo sapere è l'Adnkronos che rivela che Francesca Fagnani e la rete avrebbero deciso di mostrare quanto accaduto in studio con il conduttore che avrebbe "ridicolizzato" la conduttrice dopo essersi infastidito per le tradizionali domande di rito della giornalista. Mammuccari ha lasciato lo studio dopo 5 minuti dal suo ingresso: dopo quanto accaduto, però, non ha rilasciato alcuna dichiarazione per motivare il suo comportamento. Non è stato annunciato, per ora, l'ospite extra della puntata che è solito intervenire tra un'intervista ed un'altra.