Gli ospiti di Belve: chi sono i nomi della seconda puntata di martedì 6 maggio Paola Iezzi, Alessandro Preziosi e Milly D'Abbraccio sono gli ospiti della seconda puntata di Belve, in programma per martedì 6 maggio dalle 21.20 su Rai2.

Paola Iezzi, Alessandro Preziosi e Milly D'Abbraccio: sono questi i tre ospiti della prossima puntata di Belve. I protagonisti si siederanno sullo sgabello di Francesca Fagnani nel corso dell'appuntamento previsto per martedì 6 maggio alle ore 21.20 su Rai 2.

Il primo episodio di Belve ha accolto le interviste di Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta. Anche per il secondo appuntamento è prevista una maggioranza di ospiti femminili. Martedì 6 maggio su Rai2 due protagoniste donne: la cantante Paola Iezzi e l'ex attrice porno Milly d'Abbraccio. La prima, diventata celebre insieme alla sorella Chiara, continua a macinare successi sia dal punto di vista musicale che televisivo. Oltre all'ultimo singolo Club Astronave – lanciato lo scorso dicembre – è stata una delle giudici più amate di X Factor. La seconda, invece, è Milly D'Abbraccio (al secolo Emilia Cucciniello). L'ex attrice hard ha lavorato nel cinema porno fino al 2005, per poi impegnarsi in politica. Nelle anticipazioni di Belve ha rivelato che al momento si dedica a incontri sessuali a pagamento.

Oltre a loro, anche Alessandro Preziosi è pronto a raccontarsi a Francesca Fagnani. L'attore – che prima di intraprendere la strada della recitazione si è laureato in giurisprudenza – ha raggiunto l'apice del successo con la fiction del 2003 Elisa di Rivombrosa. Parallelamente al cinema, ha spesso preso a parte spettacoli teatrali e di recente ha firmato il documentario Aspettando Re Lear.

Le anticipazioni della puntata del 6 maggio

Manca pochissimo al secondo appuntamento con Belve, ma gli spettatori possono ingannare l'attesa con qualche succulenta anticipazione già trapelata. Milly D'Abbraccio parlerà della sua collega Moana Pozzi, scomparsa nel '94, delle sue relazioni sentimentali e della sua attività basata su incontri sessuali a pagamento.