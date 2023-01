Giulia Stabile: “Con Sangiovanni più cresciamo più è intensa la magia tra di noi” Giulia Stabile si racconta nel salotto di Verissimo. Ormai il bullismo è solo un lontano ricordo e ha imparato a convivere con le sue in sicurezze, poi ad affrontarle. “Sto crescendo da tutti i punti di vista”, ammette. Continua l’amore con Sangiovanni: “Stiamo riuscendo a vederci sempre più spesso, con lui va tutto benissimo”.

A cura di Giulia Turco

Giulia Stabile torna a Verissimo per raccontare la sua crescita personale. Oggi ha realizzato il suo sogno, quello di diventare una ballerina professionista ad Amici. La strada però è stata spesso difficile, soprattutto durante gli anni della scuola quando veniva presa di mira non solo dai compagni, ma anche dai professori. "Oggi sono contenta", racconta a Silvia Toffanin. "Sono successe tantissime cose belle che non mi sarei aspettata, anche fuori dalla danza".

Oggi il bullismo è solo un lontano ricordo

"La bambina che ero è ancora con me e spero che lo rimanga per sempre", racconta la ballerina che ad Amici è riuscita a tirare fuori tutte le insicurezze che aveva dentro e ad affrontarle. "Sto crescendo da tutti i punti di vista". Alle spalle c'è il ricordo di quella scuola media, dove compagni e professori la emarginavano per via delle sue difficoltà a leggere ad alta voce e a fare i calcoli.

"Per tanto tempo non volevo passare davanti a scuola perché stavo male", racconta. "Quando capitava chiedevo a mia mamma di cambiare strada". Oggi è parte del cast di Tu sì que vales, che reputa "una grande famiglia" per la sintonia che si è creata con i colleghi. Poi c'è il ruolo di ballerina professionista per Amici, la sua prima casa. "Ho ancora una certa ansietta prima di esibirmi, però oggi son o più consapevole", spiega.

Come procede l'amore con Sangiovanni

Non manca, naturalmente, l'amore, quello con Sangiovanni che dura da quando si sono conosciuti nella scuola. "Con Sangio va benissimo, più andiamo avanti e meglio va, più cresciamo e più si intensifica la magia", racconta piena di gioia alla conduttrice. "Siamo entrambi fieri uno dell'altra e ci supportiamo sempre, anche a distanza. Devo dire che comunque ci stiamo vedendo più spesso". Ormai le presentazioni in famiglia sono fatte e, quando Sangio è a Roma, è ospite della famiglia Stabile, che è ben felice di vederlo. "Mia mamma dice che quando viene lui a casa, siamo tutti ancora più uniti".