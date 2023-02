Sangiovanni e Giulia Stabile stanno ancora insieme: la storia d’amore nata ad Amici 20 Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti nella scuola di Amici, quando entrambi erano allievi: dopo un lungo percorso insieme, terminato in finale, mano nella mano, continuano oggi a vivere felici insieme. “Siamo entrambi fieri uno dell’altra e ci supportiamo sempre, anche a distanza”, le parole della ballerina a Verissimo.

Prosegue la storia d'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile, nata nella scuola di Amici quando entrambi erano allievi. Sono trascorsi circa due anni dal loro primo incontro e da allora non si sono mai più separati, nonostante il lavoro che spesso li costringe a stare distanti. A Verissimo lo scorso gennaio la ballerina professionista del talent show raccontò: "Più andiamo avanti, meglio va, più cresciamo e più si intensifica la magia".

La storia d'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti nella scuola di Amici 20: hanno affrontato insieme il lungo percorso, terminato nella finalissima del talent show. Mano nella mano, al centro dello studio, ascoltarono il nome del vincitore, Giulia Stabile. La ballerina raccontò di aver notato il suo attuale fidanzato già ai casting, prima di accedere al talent show: "Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più", le parole a La Stampa.

Il cantante e la ballerina sono ancora oggi felici insieme: "Siamo entrambi fieri uno dell'altra e ci supportiamo sempre, anche a distanza. Devo dire che comunque ci stiamo vedendo più spesso", le parole a Verissimo lo scorso gennaio. Le presentazioni in famiglia sono state fatte, spesso uno raggiunge l'altro per poter trascorrere del tempo insieme: "Quando Sangio viene a casa, siamo ancora più uniti".

Sangiovanni: "Giulia mi è vicino in ogni tappa importante"

Nonostante siano entrambi riservati riguardo la loro storia, nelle diverse interviste televisive non hanno mai nascosto l'amore che provano. Sangiovanni al settimanale Oggi lo scorso agosto raccontò della sua felicità nel condividere ogni tappa importante della sua vita con la fidanzata. "Mi è vicino in ogni tappa importante: prima di Sanremo, ad esempio, mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare! Per sentirla vicina, ho indossato una collanina con il suo nome" disse.