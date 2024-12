video suggerito

Giucas Casella scivola in diretta a Che Tempo Che Fa, il video della caduta e il racconto di Simona Ventura Caduta in diretta per Giucas Casella nella puntata del 1 dicembre di Che Tempo Che Fa: l'illusionista si era alzato per salutare Simona Ventura e la sua 'sosia' quando è improvvisamente scivolato per terra. Il video del momento e il racconto dei presenti: "È caduto con la faccia avanti".

A cura di Elisabetta Murina

Caduta in diretta per Giucas Casella nella puntata del 1 dicembre di Che Tempo Che Fa. Ospite del Tavolo del programma, l'illusionista si era alzato per salutare Simona Ventura e la sua ‘sosia' quando è improvvisamente scivolato per terra. Un breve istante che il pubblico da casa non ha visto, ma che Fabio Fazio ha fatto ricostruire ai presenti, per capire meglio la dinamica.

La caduta di Giucas Casella a Che Tempo Che Fa, il racconto di Simona Ventura

Tra gli ospiti della puntata del 1 dicembre del programma di Fabio Fazio, anche Giucas Casella con i suoi trucchi di magia. L'illusionista ha catturato l'attenzione dei presenti con la sua formula magica ‘Change, Change, Change' con cui è entrato in studio. Mentre stava andando salutare Simona Ventura e la sua sosia, interpretata dalla comica Francesca Manzini, è caduto rovinosamente per terra davanti agli occhi preoccupati dei presenti. Subito dopo il conduttore ha chiesto a Ventura cosa fosse successo, dal momento che la caduta è avventura alle spalle degli ospiti e da casa non si è capita con chiarezza la dinamica. "Stava arrivando qua, diceva Change Change, ha battuto contro questo palchettino ed è caduto con la faccia avanti, a pelle di leone. Ha messo le mani e le ginocchia avanti", ha spiegato Ventura. "Per fortuna", ha ribattuto Fazio, chiarendo poi che il suo ospite non si è fatto nulla e sta bene.