Giornata della Memoria 2023, la programmazione speciale prevista da Rai, Mediaset e Sky La speciale programmazione televisiva prevista da Rai, Mediaset e Sky per il 27 gennaio 2023, data in cui cadrà il 22esimo giorno della Memoria.

A cura di Stefania Rocco

I palinsesti televisivi cambiano in vista della celebrazioni previste per il 27 gennaio prossimo, data in cui cadrà la 22esima Giornata della Memoria, istituita dal Parlamento italiano nel luglio 2000 per ricordare le vittime della Shoah. A 78 anni dalla liberazione del campo di Aushwitz le principali reti televisive italiane modificano la loro programmazione per coprire il più ampiamente possibile l’annoversario, con iniziative che coinvolgeranno l’intero palinsesto settimanale.

La programmazione Rai per la Giornata della Memoria 2023

Rai celebrerà la Giornata della Memoria 2023 con l’edizione di Tg2 Storie in onda sabato 21 gennaio che alle 23.45 proporrà un’intervista alla senatrice Liliana Segre e un viaggio nel Memoriale della Shoah di Milano. Domenica 22 gennaio alle 23.40 Rai1 trasmetterà Speciale Tg1 dedicato alla Memoria con i racconti di Sami Modiano, Liliana Segre ed Edith Bruck. Caterina Doglio, inoltre, documenterà gli incontri dei testimoni della Shoah con i ragazzi delle scuole. In onda anche le riprese del viaggio di Tatiana Bucci con suo nipote Alessandro ad Aushwitz. Per la prima serata di mercoledì 25 gennaio Rai1 trasmetterà il film Zack cane eroe che racconta l’amicizia tra un pastore tedesco strappato al suo padrone – un ragazzo proveniente da una famiglia ebrea – e affidato a un ufficiale delle SS. Per il web, è prevista su RaiPlay Learning una playlist di film e documentari sulla Shoah disponibili dal 20 al 29 gennaio. Prevista inoltre la presentazione del film La cartolina di Elena, prodotto in collaborazione con Rai Kids, che racconta la storia una ragazzina torinese ebrea deportata ad Aushwitz. Il film sarà trasmesso il 27 gennaio alle 16.50 su RaiGulp ed è disponibile su RaiPlay. Rai Radio1 proposte il podcast Liliana siamo noi – Storia di mille giorni con la scorta disponibile su PlaySpund dal 24 gennaio.

Il palinsesto Mediaset per la Giornata della Memoria 2023

Mediaset ha previsto una settimana di programmazione speciale dedicata alle vittime della Shoah. Nella seconda serata di sabato 21 gennaio, Canale5 trasmetterà Speciale TG5 – Con Sami per non dimenticare, un’intervista al sopravvissuto 92enne Sami Modiano. Sempre Canale5 martedì 24 gennaio trasmetterà il film Storia di una ladra di libri. Per la seconda serata di venerdì 27 gennaio è prevista la messa in onda del film The Crossing – Oltre Il confine.

Rete4 trasmetterà dal 22 al 24 gennaio tre film dedicati alla Shoah: Colette – Un amore più forte di tutto, Sobibor – La grande fuga e La chiave di Sara. Giovedì 26 gennaio sarà invece trasmesso il film Il Pianista, seguito il 27 gennaio da Schindler’s List. Maratona di documentari prevista su Focus a partire da domenica 22 gennaio. In onda Le donne di Ravensbruck, Nicholas Winton: l'uomo che salvò 669 bambini e L'orrore di Natzweiler-Struthof – Storia di un campo nazista. A seguire saranno trasmessi i docufilm Fossoli: Anticamera per l'Inferno e Lili Marlene: La guerra degli italiani. Domenica 29 gennaio alle ore 15.15 andrà invece in onda Il Processo Eichmann – La Banalità del Male.

La programmazione Sky per la Giornata della Memoria 2023

Sky ha previsto film e documentari in streaming oppure on demand in occasione della Giornata della Memoria. Domenica 27 gennaio Sky Documentaries proporrà il documentario in due episodi Eredi Della Shoah, un viaggio da Tel Aviv all’Italia per indagare i motivi per i quali il ricordo della Shoah resta ancora così attuale a quasi 80 anni dai fatti che cambiarono il mondo. Alle 19.45 andrà in onda il documentario Boris Pahor – L'uomo Che Ha Visto Troppo che racconta la storia della scrittore sloveno deportato. Da lunedì 23 a domenica 29 gennaio su Sky Cinema Collection andrà in onda una collezione di oltre 20 film che raccontano lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento. Tra gli altri titoli, saranno disponibili i film Harry Haft: Storia di un Sopravvissuto, Il bambino con il pigiama a righe, Anna Frank e il diario segreto, Un sacchetto di biglie, Addio, Signor Haffmann e diversi altri. Sky Arte venerdì 27 gennaio trasmetterà invece Hitler's Hollywood, una panoramica sul cinema del Terzo Reich. SkyTg24 seguirà la giornata con una serie di approfondimenti live e interviste.