Giornalista Manuela Iatì licenziata da Sky dopo 15 anni: “Decisione estrema per essere andata in TV” La giornalista Manuela Iatì sostiene di avere ricevuto da Sky la lettera di interruzione del rapporto lavorativo. Il motivo del licenziamento sarebbe la violazione dell’esclusiva, a causa di due ospitate in TV che non sarebbero state autorizzate dalla direzione.

A cura di Daniela Seclì

La giornalista Manuela Iatì sarebbe stata licenziata da Sky dopo aver lavorato per l'azienda per quindici anni. È la diretta interessata a riferirlo, in un post pubblicato su Facebook. Iatì spiega anche le motivazioni che avrebbero portato all'interruzione del rapporto di lavoro. Avrebbe violato l'esclusiva con Sky, presenziando a due salotti televisivi senza il consenso della direzione.

Manuela Iatì conferma il suo licenziamento

Manuela Iatì è intervenuta su Facebook per confermare l'avvenuto licenziamento. L'inviata di SkyTg24, però, ha voluto prima ringraziare coloro che le hanno espresso vicinanza: "Sulle mie cose personali sono sempre molto riservata, ma stasera, dopo aver fatto fluire i pensieri per un po’, sento la necessità di soffermarmi un attimo su una recentissima vicenda spiacevole che mi riguarda, per un ringraziamento e una precisazione. Il ringraziamento, sincero e sentito, va a tutti coloro che, amici e colleghi, in questi giorni un po' complicati mi stanno manifestando in diverse forme la loro solidarietà e affetto".

Perché Sky ha interrotto il rapporto lavorativo

Manuela Iatì, dunque, ha spiegato di avere ricevuto la lettera di interruzione del rapporto lavorativo, dopo avere presenziato a due salotti televisivi. Le trasmissioni a cui avrebbe presenziato e per le quali sarebbe scattato il provvedimento sarebbero Piazzapulita su La7 e un talk show su Tremedia, rete siciliana. Manuela Iatì ha raccontato: