video suggerito

Giorgio Parisi, premio Nobel, ammette: “Faccio balli di gruppo da vent’anni, mi rilassa” In conversazione con il prof. Vincenzo Schettini a “La fisica che ci piace”, il Nobel per la fisica ammette la sua passione per i balli di gruppo: “Fino a vent’anni fa ero completamente negato, poi piano piano ho imparato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La curiosa passione del premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi per la danza emerge in una nuova intervista che andrà in onda domani sera, giovedì 7 novembre, in seconda serata su Rai 2 nel programma Fisica dell’Amore. In conversazione con il conduttore, il prof. Vincenzo Schettini, Parisi racconta un lato inedito e personale della sua vita: “Io fino a una ventina d'anni fa, ero completamente negato per la danza, poi ho iniziato ad andare in palestra, cosa che prima non facevo. Proprio in questa palestra ho visto che c'era un gruppo che faceva balli di gruppo. Ho iniziato così, cimentandomi in questa nuova sfida. All’inizio avevo difficoltà enormi ad andare a tempo, e per diversi anni mi sono affidato ai piedi degli altri per seguire il ritmo più che sentire la musica”.

La strana passione del Premio Nobel per i balli di gruppo

Giorgio Parisi ha spiegato come i balli di gruppo si siano trasformati per lui in una pratica rilassante e meditativa: “Pian piano dai balli di gruppo, sono passato alle danze greche. Le danze greche sono bellissime, molto simili alle danze sarde, perché si ballano in cerchio. Questa disposizione crea un’unità di sentimento tra musica e corpo, una connessione profonda: è come se sentissi la musica in maniera più intensa, perché devi muoverti con il corpo”.

Chi è Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021

Giorgio Parisi ha ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi. Nato a Roma il 4 agosto 1948, si è diplomato nel 1966 presso il liceo scientifico “San Gabriele” della capitale e si è iscritto alla Facoltà di Fisica all'Università Sapienza, dove si è laureato nel 1970. Dopo la laurea è stato ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e altri centri di ricerca in Italia e all'estero.