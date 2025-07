Gigi D’Alessio lascia The Voice, chi lo sostituisce: in arrivo due cantanti big, ipotesi giurato doppio con Clementino

Dopo cinque stagioni di successo, Gigi D’Alessio lascia la giuria di The Voice. Il suo addio apre la strada a importanti novità nel cast del talent show di Rai1. Tra le new entry spiccherebbero i nomi di due cantanti big.

Dopo cinque stagioni, Gigi D'Alessio ha detto addio a The Voice. La notizia non è stata accolta nel migliore dei modi da Antonella Clerici, che ha vissuto come "una doccia fredda" la partenza del cantautore napoletano verso Mediaset. Nel frattempo, però, la macchina organizzativa dello show si è già messa in moto: sarebbero infatti iniziate le trattative per l'ingresso di due nuovi volti che potrebbero presto arricchire la rosa dei coach della nuova edizione della trasmissione pronta a ripartire su Rai1.

Gigi D'Alessio lascia The Voice: in arrivo Nek e Rocco Hunt

Nelle prossime edizioni di The Voice, il parterre dei giudici subirà alcune modifiche interessanti. Secondo diverse indiscrezioni sempre più insistenti, sarebbe già pronto il sostituto di Gigi D'Alessio: Nek. C'è anche l'ingresso di Rocco Hunt, annunciato da Affari Italiani, che si potrebbe unire a Clementino per formare un duo inedito in giuria. I due artisti campani, infatti, saranno considerati come un unico coach (modalità già adottata in passato, ad esempio con I Ricchi e Poveri o con il team formato da Al Bano e sua figlia Jasmine).

Antonella Clerici commenta l'addio di Gigi D'Alessio a The Voice

Antonella Clerici, storica conduttrice del talent show, aveva parlato al settimanale Chi del proprio dispiacere per l'uscita di scena di Gigi D'Alessio da The Voice. "Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi 5 anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui" aveva dichiarato. E ancora: "È stata una doccia fredda". Nonostante avesse capito le ragioni della sua decisione, legate alla volontà di esplorare nuove opportunità professionali, la conduttrice aveva addirittura ipotizzato che l'addio del cantante potesse influenzare negativamente l'energia e l'appeal del programma.