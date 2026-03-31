D’Alessio e le liti con Anna Pettinelli ad Amici: “Separati dietro le quinte, ci vediamo solo in diretta”

Non c’è alcun confronto dietro le quinte di Amici tra giudici e coach prima di entrare in scena. A rivelarlo è Gigi D’Alessio, protagonista dell’edizione in corso del serale. Qual è la ragione celata dietro la strategia di tenerli separati.

Il serale di Amici 2026 entra nel vivo e, più che il talento degli allievi, a catturare l’attenzione sono le scintille tra i protagonisti vip delle puntate. In particolare, il rapporto tra il giudice Gigi D’Alessio e la coach Anna Pettinelli si è mostrato teso sin dalle prime battute, culminando in scontri verbali che hanno infiammato lo studio del talent show condotto da Maria De Filippi. Una tensione che, secondo alcuni, potrebbe essere frutto di una precisa strategia produttiva.

La rivelazione di Gigi D’Alessio sul serale

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, D’Alessio ha sollevato il velo su ciò che accade (o meglio, non accade) dietro le quinte. Il cantautore napoletano ha svelato un dettaglio inedito sulla gestione dei protagonisti prima della registrazione, pensato per preservare le dinamiche in onda: “Abbiamo camerini separati e non ci vediamo prima. Secondo me la cosa di non farci incontrare è voluta: così succede tutto in onda e i confronti sono spontanei”. Niente chiarimenti nei corridoi, dunque: si tratta di un isolamento forzato pensato per mantenere autentiche le reazioni. La produzione punta sull’effetto sorpresa: quando le luci si accendono, giudici e professori si trovano l’uno di fronte all’altro carichi di tutte le opinioni accumulate durante la settimana, senza aver avuto modo di stemperarle in privato.

Lo scontro con Anna Pettinelli: “Chi vende i dischi e chi li mette”

La rivelazione si inserisce nel contesto dei recenti botta e risposta tra D’Alessio e Pettinelli. Al centro della disputa, una diversa visione dei rispettivi talenti e dell’impatto di ciascuno sul mercato discografico. Memorabile lo scontro in cui Gigi ha rivendicato il suo ruolo di artista sul campo, sottolineando con ironia la differenza tra chi crea la musica e chi la trasmette. “C’è chi i dischi li fa e chi i dischi li mette”, ha puntualizzato il cantautore, riferendosi alla carriera radiofonica della Pettinelli. La speaker, dal canto suo, non ha fatto sconti, difendendo le proprie scelte tecniche e i talenti sotto la sua guida con la grinta che la contraddistingue ad Amici. Il fatto di non incrociarsi nei corridoi impedisce loro di stemperare i toni, trasformando la rivalità in uno dei motori principali del serale.