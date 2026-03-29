D’Alessio contro Pettinelli, nuovo scontro ad Amici: “Vuoi insegnare a me come si fa musica?”

D'Alessio contro Pettinelli volume 2. Alla seconda puntata del serale di Amici si rinnova il confronto tra il nuovo giudice del programma e la docente del talent. Se la scorsa settimana c'era stato un confronto che aveva portato D'Alessio a contestare Pettinelli con la frase "la differenza tra me e te è che tu metti i dischi e io li faccio", alludendo al ruolo in radio di Pettinelli, questa settimana il conflitto si è rinnovato per una sfida tra due allievi del talent, in particolare Riccardo e Gard, che si sono affrontati cantando La costruzione di un amore.

Lo scontro tra D'Alessio e Pettinelli

Al termine dell'esibizione, D'Alessio ha criticato l'esibizione dell'allievo della squadra di Pettinelli, sostenendo si trattasse di una versione troppo distante da quella originale. Cosa per la quale Pettinelli lo ha criticato, sottolineando che a suo modo di vedere le cover non debbano essere identiche alle canzoni originali. Il confronto si è acceso e D'Alessio ha detto a Pettinelli: "Tu vuoi insegnare a me come si fa musica? La cover ha una matrice, su questa base che è la stessa base del pezzo, io apprezzo più la versione originale. Non sto dicendo che non sia bravo". Poi, rivolgendosi al concorrente: "Tu hai il preconcetto su chi canta bene, questo è il problema".

"Hai un preconcetto su chi canta bene"

Pettinelli quindi ha risposto accusando D'Alessio: "Per te lui è antico, vecchio, ma lui è uno che sa cantare. Vuoi che io non sappia che lui è più vicino al tuo modo di cantare? Ne parliamo un'altra volta, ci prendiamo una pizza, paghi tu". Il cantante quindi ha risposto piccato: "Io ti vorrei ricordare che ho cantato anche con i rapper, tu hai un preconcetto su chi canta bene. Se io do il voto a una squadra che non è la tua non ce l'ho con te, ho ascoltato due performance, una mia ha fatto sognare e l'altra no. Lui per me ha nobilitato quella canzone".