Pasquetta 2023 in tv: Gianni Morandi su Rai1 per raccontare il suo Sanremo in “Tra Palco e realtà” Lunedì 10 aprile, nel giorno di Pasquetta, Rai1 proporrà ai telespettatori una retrospettiva dell’ultimo Festival, visto dal punto di vista di chi lo ha co-condotto al fianco di Amadeus.

A cura di Andrea Parrella

Torna il Festival di Sanremo in prima serata. A distanza di oltre due mesi dal successo dell'edizione 2023, a raccontarlo su Rai1 sarà Gianni Morandi, che attraverso un docufilm in onda la sera di Pasquetta, racconterà le emozioni più “segrete e inedite” del Sanremo condotto insieme ad Amadeus. “Sanremo 2023. Tra Palco e realtà”, questo il titolo dello speciale in onda lunedì 10 aprile alle 21.45 su Rai 1.

Un backstage dedicato all'ultimo Festival di Sanremo che avrà un cicerone speciale, uno che Sanremo lo ha vissuto in tutte le salse, da concorrente a direttore artistico, conduttore e co-conduttore. Si tratta ovviamente di Gianni Morandi, che attraverso i suoi occhi ripercorrerà la manifestazione guardando da vicino, con i suoi occhi, le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, cercando di cogliere varie sfumature ancora inespresse del Sanremo che ci siamo messi alle spalle. Le fragilità, i timori, le paure e le incertezze degli artisti in gara prima di salire sul palco più importante d’Italia, momenti ai quali Morandi, come si era già notato dal Dietro Festival andato in onda il giorno seguente la fine della manifestazione, era stato molto vicino ai cantanti, supportati proprio in quei momenti complessi di attesa.

Oltre al punto di vista di Gianni Morandi, le telecamere della Rai andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi partecipa alla costruzione di quell'enorme evento che è il Festival di Sanremo, uno show che entra nelle case degli italiani e tiene banco per un'intera settimana, imponendosi come l'evento più chiacchierato dell'anno.

“Sanremo 2023. Tra Palco e realtà” nasce da un’idea di Stefano Corsi e Leonardo Lo Frano, con la regia di Leonardo Lo Frano, il programma è prodotto da Direzione Produzione – Cptv Roma.