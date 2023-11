Giampiero Mughini e la lettera al GF: “Mi mancheranno gli inquilini”, poi la dedica ad Alex Schwazer Dopo aver abbandonato il reality per dedicarsi a finire il suo libro, Giampiero Mughini ha scritto una lettera in cui ripercorre la sua esperienza al Grande Fratello e dedica parole di affetto ad Alex Schwazer. Il noto marciatore ha appreso che non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A cura di Elisabetta Murina

Giampiero Mughini ha abbandonato il Grande Fratello nella puntata del 16 novembre. Il giornalista ha deciso di lasciare la Casa per alcuni impegni lavorativi: ha un libro da finire antro la fine dell'anno. A qualche giorno di distanza, l'ex concorrente ha affidato a Dagospia una lunga lettera rivolta ai coinquilini con una dedica speciale ad Alex Schwazer, il quale ha recentemente appreso che non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La lettera di Giampiero Mughini al Grande Fratello

Mughini ha fatto sapere di sentire la mancanza dei suoi compagni, che nella Casa del Grande Fratello passavano le giornate a chiacchierare tra loro, molto spesso fino a tarda notte. Lui però non aveva la stessa abitudine e infatti era uno dei primi a svegliarsi la mattina:

Mi mancheranno molto gli uomini e le donne con i quali per un mese e passa ho convissuto nella dannatissima "Casa del Grande Fratello" che sorge, assieme straripante e impervia, sulla collinetta di Cinecittà. E siccome i miei compagni di avventura rimanevano a confabulare sino a tarda notte, laddove io mi attenevo alla ormai remota abitudine di chiudere la giornata entro alla mezzanotte, alla mattina non mi svegliavo mai dopo le otto. Quando ancora la gran parte della nostra congrega stava dormendo il sonno dei giusti.

L'affetto e la stima nei confronti di Alex Schwazer

L'ex concorrente ha legato in modo particolare con Alex Schwazer, che ogni giorno nella Casa si allena per poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Partecipazione che però gli è stata negata visto che non c'è sta nessuna riduzione di pena da parte dell'Agenzia Mondiale di Antidoping, come gli è stato comunicato proprio all'interno del reality . La storia del noto marciatore azzurro, unito al suo carattere tenace e alla sua forza, ha suscitato in Mughini una profonda stima e ammirazione: