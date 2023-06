GialappaShow cambia giorno e va in onda lunedì 19 giugno, conducono Mago Forest e Federica Nargi La prossima puntata di GialappaShow, su Tv8, andrà in onda eccezionalmente lunedì 19 giugno. Ad affiancare Mago Forest alla conduzione sarà Federica Nargi.

A cura di Stefania Rocco

La quinta puntata di GialappaShow andrà in onda eccezionalmente lunedì 19 giugno alle ore 21.30 su Tv8 e in simulcast su SkyUno. Sarà Federica Nargi ad affiancare il mago Forest alla conduzione, dopo Giulia Salemi, Cristina Chiabotto, Paola Di Benedetto e Melissa Satta. Il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci torna in prima serata dopo il successo delle puntate precedenti.

Le anticipazioni della quinta puntata

Tra le grandi sorprese previste per la quinta puntata va segnalata certamente la presenza di Raf che sarà protagonista di alcuni sketch comici. Brenda Lodigiani, nei panni di Orietta Berti, sarà nuovamente protagonista della rubrica “I consigli di Orietta”, che la vedrà dispensare improbabili consigli agli spettatori. Sarà inoltre presentato il discutibile libroni Italo Mussolini, vice portavoce aggiunto del governo Galeazzo, un personaggio interpretato da Stefano Rapone.

Il cast di GialappaShow

Partecipano a GialappaShow alcuni tra i volti più noti della scena comica italiana: da Antonio Ornano a Ubaldo Pantani, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Arricchiscono il cast Valentina Barbieri, Marcello Cesena, Alessandro Betti e Toni Bonji. La forumula, rivelatasi essere vincente, vedrà i protagonisti della Gialappa’s commentare alcuni tra i programmi più popolari proposti dalla televisione italiana: MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre a commentare i tormentoni propositi dal web. Completano il cast i Neri Per Caso e il maestro Vittorio Cosma. La strutture del format resta molto simile a quella di Mai dire, format cult proposto dalla Gialappa’s Band. "Sarà uno show molto diverso dall’ultimo che abbiamo fatto, Mai Dire Tal. Torniamo all’antico, ci saranno i numeri comici, ma anche un’interazione tra i comici, come è sempre stato nei Mai Dire", aveva dichiarato la Gialappa's Band in occasione della presentazione del programma.