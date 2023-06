Ascolti tv lunedì 19 giugno: chi ha vinto tra la finale dell’Isola dei famosi e Blanca Tutti i dati Auditel di lunedì 19 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra la finale dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, e le repliche della fiction Blanca, trasmesse su Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

Foto a sinistra Frezza/ La Fata (IPA)

Nella serata di lunedì 19 giugno, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. In particolare, su Canale 5 è andata in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2023, condotta da Ilary Blasi, mentre su Rai1 sono state trasmesse le repliche della fiction di successo Blanca. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv secondo i dati Auditel.

La sfida tra l'Isola dei Famosi e Blanca

Su Canale 5, nella serata di lunedì 19 giugno, è andata in onda l'ultima puntata di questa edizione dell'Isola dei Famosi. A vincere è stato Marco Mazzoli, che ha battuto al televoto finale il naufrago Luca Vetrone, aggiudicandosi così la vittoria. Il naufrago ha incontrato la moglie Stefania Pittaluga dopo un lungo periodo separati, poi una volta finita la puntata è rientrato in hotel e ha festeggiato la vittoria insieme ai compagni, dedicando il primo brindisi a Paolo Noise. L'appuntamento conclusivo del reality è stato visto da 2.378.000 spettatori con uno share pari al 21.1% di share. Un risultato in calo rispetto all'edizione dello scorso anno, che aveva visto trionfare Nicolas Vaporidis, e che era stata vista da 2.575.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Rai1 invece sono andate in onda le repliche di Blanca, serie di successo con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una ispettrice di polizia non vedente. Gli episodi sono stati visti da un totale di 2.340.000 spettatori, pari al 14,4 % di share. Le riprese della seconda stagione sono terminate lo scorso maggio e prossimamente saranno trasmesse, anche se non c'è ancora una data ufficiale.

Gli ascolti tv delle altri reti generaliste

Su Rai2 è andato in onda CSI: Vegas, che ha interessato 528.000 spettatori pari al 3.4% di share, mentre su Italia1 è stato trasmesso il film White Elephant, che ha conquistato 1.334.00 spettatori (7,8%). Su Rai3, Report ha conquistato 1.765.000 spettatori pari al 10.1%, su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato circa 668.000 spettatori (5%); su La7 Yellowstone ha ottenuto 257.000, 1.9%, su Tv8 GialappaShow è seguito da 799 spettatori (5%).