GFVip, Soleil svela come finirà la dinamica tra Alex Belli e Delia: “Lui tornerà a riprenderla” Soleil Sorge è convinta che Alex Belli tornerà nella casa per riprendersi Delia e che la modella cederà alle sue dimostrazioni d’amore. Sarebbe scritto per filo e per segno nel copione che la coppia sta mettendo in scena.

A cura di Giulia Turco

Il dramma di Delia Duran che in lacrime ha fatto sapere di voler lasciare Alex Belli non durerà a lungo. Ne è convinta Soleil Sorge che nelle ore a venire ha confidato ai compagni quale sarà il destino della coppia. L'influencer non ha creduto nemmeno per un attimo alle lacrime di Delia, convinta che entrambi stiano recitando un copione del quale ha rivelato il finale, togliendo il gusto della "sorpresa".

Soleil è convinta che Alex tornerà nella casa

Ormai poco conta chiedersi se il drammatico triangolo, il "game" di Alex Belli sia frutto di una finzione artistica o abbia un fondo di verità. Ora il pubblico, anestetizzato dalle vicende dello strano amore tra l'attore e la modella venezuelana, vuole soltanto sapere quale sarà il finale della storia: Alex e Delia ne usciranno uniti o divisi per sempre? Soleil ha le idee chiare: "Quella di Delia è soltanto una frase, tra poco dirà che non vuole più lasciarlo", spiega a Jessica. Soleil è convinta che presto Alex tornerà in casa per riprendere la sua amata ed ecco come proseguirà il copione secondo l'influencer:

Vi spiego cosa succederà. Ci sarà un momento dove lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare. Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione d’amore del loro matrimonio, tipo super teatrale ‘oh mio Dio ti amo’. Faranno un minimo litigio iniziale, però poi finisce con un bacio e ‘ti prendo sei mio’ e poi vivranno felici e scontenti.

Alex Belli lasciato da Delia è furioso

"Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole", ha spiegato l'attore a Casa Chi. Furioso, Alex Belli non ha intenzione si farsi mettere da parte per motivi così futili: "Lei si basa su un caz*o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. […]. Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare a riprendermela".