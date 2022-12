Gf Vip, perché Daniele Dal Moro sta facendo il ballo di Mercoledì (che non dovrebbe avere mai visto) Una performance di Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip sta suscitando la curiosità del pubblico: il concorrente si è cimentato nel Ballo di Mercoledì che, in teoria, non dovrebbe conoscere. Ma c’è una spiegazione.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con il lancio della serie Mercoledì su Netflix si è diffusa, quasi in ogni parte del pianeta, la “Ballo di Mercoledì” mania. Sono migliaia coloro che in rete si stanno sfidando a colpi di challenge nell’imitazione del ballo della protagonista della serie. La popolarità di quella coreografia è riuscita a valicare perfino i confini nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti del reality show vivono isolati dal mondo dallo scorso settembre: non hanno accesso a Internet né alla televisione, eppure Daniele Dal Moro è stato visto ballare – e in maniera convincete, anche – la danza diventata famosa con la serie. Come ha fatto il veronese a sapere della sua esistenza?

È stata Ginevra Lamborghini a portare nella Casa il ballo di Mercoledì

A portare nella Casa il ballo di Mercoledì reso famoso dalla serie Netflix è stata Ginevra Lamborghini. Ex concorrente squalificata per le frasi su Marco Bellavia, Ginevra è rientrata nella Casa di Cinecittà per una settimana. Una volta tornata tra i suoi vecchi compagni di percorso, ha voluto insegnare loro la simpatica coreografia. È per questo motivo che Daniele Dal Moro, pur restando isolato dal mondo esterno, ha potuto impararla.

Il ritorno di Ginevra Lamborghini al GF Vip

Il rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa è solo momentaneo. Squalificata a poche settimane dal suo ingresso nella Casa a causa delle frasi rivolte a Marco Bellavia (“merita di essere bullizzato”, aveva detto del coinquilino), ha avuto la possibilità di restare nello studio del programma fin dall’inizio della sua fase di “penitenza”. Circa 10 giorni fa, approfittando del rapporto rimasto in sospeso con Antonino Spinalbese, a Ginevra è stata offerta la possibilità di rientrare nella Casa in qualità di ospite, proposta che la sorella di Elettra Lamborghini ha accettato.