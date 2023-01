GF Vip, Daniele perde la pazienza con Oriana: “Mi ha rotto il ca**o, sono stufo dei tuoi giochetti” Accesa discussione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella casa del GF Vip. Il modello è stufo dei giochetti della coinquilina e del suo modo di fare sempre di nascosto, tanto che ha urlato: “Mi hai già rotto il ca**o, vaffan**lo”.

Continua tra alti e bassi il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di lunedì hanno dormito insieme, ma nei giorni successivi tra loro è scoppiata un'accesa discussione, che ha portato il modello a perdere la pazienza.

Tensione tra Daniele e Oriana: cosa è successo

A far scattare la scintilla e a far perdere la pazienza a Daniele, è stato il desiderio di segretezza di Oriana. L'influencer gli ha sussurrato parole a bassa a voce e nell'orecchio, una modalità che però il modello non ha gradito, tanto che ha urlato:

Non capisco niente, mi sono stufato di questi giochetti del dire e non dire, dì quello che pensi. Siamo al Grande Fratello non a casa mia, se vuoi dire una cosa me la devi dire al microfono. Mi rompo il ca**o, perché hai sempre questi segreti? Io non ho niente da nascondere. Mi hai rotto il ca**o, stare vicino a te vuoldire questo. Vaffan**lo.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Dopo la discussione con Oriana, Daniele si è sfogato con Antonella Fiordelisi e Attilio Romita sostenendo che la coinquilina abbia in realtà altri interessi. "Come se fossi ebete e non vedessi che a Oriana piace Luca e a Luca Oriana", ha detto, "Solo che Luca è incastrato con quella storia di Nikita, Oriana ha preso il palo e io sono nato ieri".

Sembra quindi che non ci sarà, almeno per il momento, una continuazione della conoscenza tra i due coinquilini, che sui social avevano addirittura il loro fandom con l'hashtag "Oriele", nato dall'unione dei loro nomi. D'altra parte non è la prima volta che gli "Oriele" si trovano a discutere: solo qualche giorni fa Daniele aveva già detto di essere stufo e di non volerne più sapere di Oriana, per poi però tornare sui suoi passi. Questa volta però sembra essere tutto più definitivo.