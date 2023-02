GF Vip, Daniele e Martina parlano del loro passato: “Hai dormito a casa mia due notti” Al GF Vip un chiarimento tra i due inquilini, che nelle ultime settimane si sono ritrovati a quattro anni di distanza dal loro rapporto.

L'ingresso di Martina Nasoni al Grande Fratello Vip ha sconvolto i piani di Daniele Dal Moro. I due hanno avuto una relazione tempo fa che, pur essendosi esaurita, sembra aver lasciato delle scorie, o comunque qualcosa di irrisolto che si sta in qualche modo si sta frapponendo tra Daniele e Oriana, che nel frattempo hanno iniziato una relazione. Nel corso della puntata del 16 febbraio i due hanno avuto un chiarimento, un confronto che gli ha permesso di tornare al momento della loro conoscenza e al rapporto che li ha legati, seppure per breve tempo.

Il confronto tra Martina e Daniele

"Io non ho mai messo i bastoni tra le ruote a questi due ragazzi", ha chiarito Martina. "Quanto al nostro rapporto, ho sempre dichiarato che io e lui non ci siamo mai fidanzati, ma c'è stata una conoscenza. Dopo la casa ci siamo visti fuori, siamo andati a cena, abbiamo passato la notte insieme. La sola cosa che mi ha fatto rimanere così di lui, è stato questo cambiamenti repentino". È quindi intervenuto Daniele Dal Moro, che già nei giorni scorsi ci aveva tenuto a chiarire la natura del suo rapporto con : "Il cuore con lei ce l'ho sempre messo e mi dispiace non essere riuscito a far andare le cose come speravo. Però purtroppo i sentimenti non si comandano. La lontananza non c'entrava nulla. Alcuni problemi erano miei, altri legati al carattere di Martina incompatibile col mio".

"Hai dormito da me solo due notti"

Davanti all'insistenza di Martina sui loro rapporti, Dal Moro ci ha tenuto a precisare: "Hai dormito a casa mia due giorni, tre. Ci siamo visti per quindici giorni o me lo invento?". Parole alle quali Martina risponde: "Non sei venuto anche a Milano quando ci siamo allontanati, per dirmi di non mandare a quel paese tutto?". "Ma certo, perché non ci parlavamo più – ha risposto Dal Moro – Se io mi trovo bene con una persona mi dispiace perderla".