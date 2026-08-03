GF Vip 2026: perché Giulia Provvedi de Le Donatella è stata scelta come prima concorrente

Giulia Provvedi sarà la prima concorrente a varcare le porte della Casa del Grande Fratello Vip a settembre. Sorella di Silvia, a sua volta ex concorrente, è stata scelta affinché il reality potesse accaparrarsi la sua prima quota di intrattenimento. Puntando su un volto che ha molto da raccontare.

Si cominciano a delineare i contorni della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il settimanale Chi ha anticipato che è già stata scelta la prima concorrente che varcherà la porta rossa a settembre. Si tratta, per Mediaset, di un "usato garantito" perché già ex volto di un altro reality e in grado di garantire al programma la sua prima quota di intrattenimento. Parliamo di Giulia Provvedi, membro dell’ex duo Le Donatella, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e sorella di Silvia, personaggio che ha riempito per anni le cronache rosa. Lo ha fatto molto meno Giulia che, della sua vita privata, ha raccontato negli anni il meno possibile. Un punto in più per il programma condotto da Ilary Blasi perché sarà molto quello che di inedito Giulia ha ancora da raccontare.

Il progetto discografico accantonato, poi con la sorella ha tentato la strada dei reality

Intanto, la carriera. Giulia, insieme alla sorella Silvia, ha sognato per anni un posto al sole sulla scena musicale. Nel 2012 partecipano a X Factor e a sceglierle è Arisa, che le trova convincenti. Purtroppo, però, quella parte del loro percorso non va come le gemelle avevano sperato. Dopo un paio di anni entrambe si rendono conto di non avere ingranato in campo discografico e cominciano a guardarsi intorno. È a quel punto che arriva l’Isola dei Famosi, reality partecipando al quale le due riescono a ottenere un ritorno di popolarità.

Proprio quanto accaduto all’Isola potrebbe avere spinto Mediaset a ripensare a Giulia per l’ingresso nella Casa. In Honduras, la gemella dimostrò di avere un’energia inesauribile e, soprattutto, molto più della sorella, una buona propensione al confronto acceso con gli altri concorrenti. Una caratteristica, questa, che viene sempre tenuta ampiamente in considerazione quando si tratta di scegliere il cast di programmi di questo tipo, che vivono principalmente di dinamiche interne. E Provvedi ha già dimostrato di saperci fare in questo ambito e di poter lasciare nel reality la sua impronta.

La vita privata non troppo esposta: Giulia Provvedi deve ancora farsi scoprire

Un altro elemento che ha giocato a favore di Giulia è il fatto di avere una vita privata non troppo esposta, a differenza della sorella Silvia. Della gemella bionda del duo è conosciuta soprattutto la vecchia relazione con il calciatore Pierluigi Gollini, con il quale ha vissuto un legame durato un paio di anni. Ma se Silvia è stata l’espostissima ex fidanzata di Fabrizio Corona, molto meno si sa di Giulia sotto il profilo privato. Non ha reso noti flirt o fidanzati vari, lasciando bianca quella pagina che il reality potrà svelare settimana dopo settimana, andando ad affondare in quello che di inedito ancora la giovane ha da raccontare. Assicurata anche la quota "tenerezza" grazie al legame con la piccola Nicole, figlia della sorella Silvia, di cui Giulia è profondamente innamorata, tanto da sembrare addirittura la sua seconda mamma. Il legame con la piccola può facilmente coprire un’altra casella della narrazione, permettendo al reality di immaginare le commoventi sorprese sulle quali il programma è solito indugiare.

I punti di contatto con Fabrizio Corona che ha fatto esplodere il caso che ha portato Signorini fuori dal GF

L’unico punto che va in controtendenza rispetto all’ingresso di Giulia nella Casa risiede nella storia sentimentale della sorella Silvia e della sua lunga storia d’amore con Fabrizio Corona. Entrando nella Casa, la giovane cantante potrebbe ritrovarsi, anche involontariamente, a raccontare il legame ormai finito con l’ex re dei paparazzi ed è facilmente immaginabile che il programma, trasmesso sulle reti Mediaset, non abbia alcuna intenzione di dare spazio a Corona dopo quanto accaduto negli ultimi mesi con le accuse rivolte ad Alfonso Signorini, quelle lanciate contro alcuni volti della rete e contro Pier Silvio e Marina Berlusconi. Corona fu infatti tra i protagonisti collaterali del GF all’epoca in cui a partecipare al reality fu Silvia, da pochi mesi uscita dalla relazione con l’imprenditore. Proprio in quell’occasione, Corona entrò nella Casa per avere un confronto con lei e, uscendone, litigò furiosamente con la conduttrice Ilary Blasi. Giulia, entrando nella Casa, dovrà fare particolare attenzione a evitare ogni riferimento a Corona per evitare che il pubblico si concentri su di lui e torni ad accendere l’attenzione sulla storia che ha avuto con il reality.