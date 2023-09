GF, Rosy Chin mette a nudo Giselda: “Sei molto furba, con gli altri ti comporti in un modo diverso” La chef milanese propone a Giselda un gioco per andare più in profondità con la loro conoscenza le chiede di elencare alcune caratteristiche in cui si rispecchia. “Non voglio che mi dici bugie però, che mi fingi, che devi fare la finta svampita. La tonta con me no”.

A cura di Giulia Turco

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Giselda Torresan e Rosy Chin al Grande Fratello si sono scambiate un momento di confidenze, a poche ore dalla nuova puntata. Entrambe sono due concorrenti molto valide per le dinamiche del reality e, che piacciano o meno, sono entrambe molto abili a giocare. Lo percepisce Rosy, che vuole andare oltre all’apparenza buona e ingenua di Giselda, per conoscerla meglio.

Confidenze tra Giselda e Rosy Chin

Ecco perché la chef milanese propone a Giselda un gioco per andare più in profondità e le chiede di elencare alcune caratteristiche in cui si rispecchia. “Facciamo un gioco, dimmi tre qualità di Giselda. Non voglio che mi dici bugie però, che mi fingi, che devi fare la finta svampita. La tonta con me no”, è la premessa di Rosy. Vedendo difficoltà nell’inquilina, decide di prendere in mano la situazione: “Allora te le dico io le tue: furba. Sei molto furba, perché altrimenti non saresti uscita dalla trappola in cui eri caduta. Sei furba perché ti mostri agli altri come “va bene così”, ma con me sei in un altro modo. Furba significa intelligente…”, puntualizza. “Sei ingenua, buona, piena di valori e principi, premurosa, gentile…”, continua la chef. “È l’ambiente e il contesto dove sono cresciuta che hai inciso tanto”, spiega Giselda.

Cosa pensa Giselda di Rosy Chin

Poi è il turno di Giselda, che si trova ad elencare le qualità di Rosy, in uno scambio che sancisce sempre di più la loro amicizia. “Troppo buona, gentile, premurosa… a volte ti vedo triste, perché hai sofferto”, azzarda Giselda. Rosy conferma, ma aggiunge di non essere affatto il tipo di persona che si adatta alla compagna di chi non le piace. Piuttosto preferisce stare per conto suo, a costo di isolarsi. “E poi sei una persona bella, simpatica, una brava mamma e una brava figlia e moglie. Hai tante qualità buone per questo ci troviamo”, aggiunge Giselda. “Sono onorata di questo Gisy”, conclude la chef.