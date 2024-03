GF, Anita infierisce su Edoardo: “Baciandolo non ho provato niente, con Alessio ho capito che c’è di meglio” Al Grande Fratello, Anita Olivieri non sembra rimpiangere il suo ex fidanzato Edoardo Sanson. Sostiene di avere capito che c’è di meglio, dopo avere baciato Alessio Falsone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, Anita Olivieri sta avendo un flirt con Alessio Falsone. I due concorrenti si sono baciati. Nel corso della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini trasmessa giovedì 7 marzo, è stata data la possibilità ad Anita di ricevere una telefonata da Edoardo Sanson, l'uomo con cui ha una situazione in sospeso fuori dalla casa e che aveva incontrato a San Valentino, baciandolo e dicendo di reputarlo il padre dei suoi figli. Edoardo, però, ha preferito non telefonarle. In queste ore, le parole di Anita su Edoardo.

Le parole di Anita Olivieri su Edoardo Sanson dopo il bacio ad Alessio Falsone

Anita Olivieri, dopo avere svelato a Rosy Chin di avere baciato Alessio Falsone, ha parlato anche di Edoardo Sanson. La concorrente è convinta che il fatto che l'uomo abbia deciso di non chiamarla, non sia legato all'eventuale decisione di chiudere con lei:

Edo? Cosa devo fare? Io non credo che il discorso del telefono abbia a che fare con il fatto che lui abbia chiuso. Semplicemente sta male. L'hanno contattato e lui sta soffrendo, ha detto: "Lasciatemi in pace, non voglio fare parte di questa roba", questa è la cosa che mi fa soffrire. Però se ha avuto a che fare con me e io entro qui, se sei intelligente sai che poteva succedere di essere messo in mezzo.

Quando Anita ha baciato Edoardo al Grande Fratello non ha provato niente

Anita Olivieri ha continuato, ammettendo che tornava sempre da Edoardo Sanson perché pensava che non ci fosse di meglio. Una volta conosciuto Alessio Falsone, si è resa conto che si sbagliava: "Ho fatto lo sbaglio che faccio anche fuori. Io fuori facevo la stessa cosa, pensavo non ci fosse di meglio e allora tornavo indietro. Dicevo: "Quello è il meglio" e ora so che non è così. Non mi sento in colpa perché sento che è quello che merito". Poi, sia a Rosy Chin che a Perla Vatiero ha assicurato di non avere provato niente quando ha baciato Edoardo Sanson a San Valentino:

Non ci sono state emozioni in quel momento. Io gli ho dato un bacio perché in quel momento ero felice di vedere una persona. Ma pensi che io abbia sentito qualcosa? Non ho sentito niente. L'ho fatto perché era quello che volevo, perché io posso fare quello che mi pare.

Tuttavia, Anita è convinta che fuori dalla casa ci sarà modo di chiarire con Edoardo: "Non ha chiamato perché vuole parlare con me ma non tramite questa roba. Parleremo sicuramente. Qui non lo farebbe, non ha senso, non è da noi. Non sono cose televisive. Sarebbe imbarazzante per lui".