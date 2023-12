Gessica Notaro contro Varrese: “Campanelli d’allarme gravi con Beatrice, narcisismo e manipolazione” Sui social gira l’hashtag #fuoriVarrese per gli atteggiamenti dell’attore contro Beatrice Luzzi. Dall’universo femminile in molte protestano chiedendo un intervento da parte della produzione. Rispunta anche Heidi Baci: “Papà aveva ragione, vedere Bea così è orribile”.

A cura di Giulia Turco

806 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il comportamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi al GF fa discutere anche fuori dalla Casa. Le reazioni arrivano soprattutto dall’universo femminile e, inaspettatamente, rispunta anche un commento da parte di Heidi Baci che con Varrese ha alle spalle un trascorso burrascoso.

Il commento di Heidi Baci

Mentre su Twitter impazza la discussione contro Massimiliano Varrese da parte dei sostenitori di Beatrice, c’è chi tira in ballo Heidi Baci, la prima concorrente a finire nel mirino dell’attore ad inizio edizione. Difficile dimenticare la prima dinamica che ha animato i primi tempi la Casa, con il padre di Heidi che è entrato a riprendersela accusando Varrese di atteggiamenti sbagliati nei confronti della figlia. “Il bello è che a suo tempo fu tuo padre il cattivo, ma con il senno di poi…”, commenta qualcuno taggando Heidi. “Sì, ma non mi fa gioire questa cosa”, replica ora l’ex concorrente. “Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così”, conclude. A far indignare il pubblico social è stato, in particolare, l’atteggiamento irrisorio di Varrese dopo le lacrime di Beatrice, che dopo l’ultima puntata e l’incontro con i figli si è lasciata andare ad un momento di sconforto.

Anche Gessica Notaro interviene contro Massimiliano

È stato suo figlio Valentino soprattutto a metterla in guardia dall’attore, dopo aver notato da casa alcuni atteggiamenti che non gli sono piaciuti. “Mi ha detto di non fidarmi di Massimiliano, mi ha dato la sua opinione”, ha raccontato Beatrice ai compagni. “Sta andando da tutti quelli nuovi, guarda che pantomima imbarazzante”, ha commentato Varrese. "Offende, ti dà del bipolare, del cog*ione e poi va in giro a piangere”. Fuori dalla Casa sono arrivati non pochi commenti negativi, mentre sui social spopola l’hashtag #fuorivarrese. “Conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile”, ha commentato Gessica Notaro. “Sappiamo tutti cosa la manipolazione e il narcisismo patologico”, ha continuato.

Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice […]. non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente. Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi.