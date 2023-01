Geppi Cucciari torna in Tv in prima serata, arriva su Rai3 “Splendida cornice” Partirà giovedì 12 gennaio su Rai 3 “Splendida cornice”, il nuovo programma condotto da Geppi Cucciari.

A cura di Andrea Parrella

Geppi Cucciari è pronta a tornare in Tv. La conduttrice porta su Rai3 un nuovo programma in prima serata, dal titolo "Splendida cornice", in partenza giovedì 12 gennaio alle 21.25. Una collocazione che sembra finalmente dare il giusto peso a uno dei volti più apprezzati della Tv di questi anni, che nelle ultime stagioni aveva avuto uno spazio sempre crescente proprio su Rai3, grazie al successo di "Che Succ3de?" nell'access di prima serata, oltre a farsi apprezzare per la conduzione di eventi complessi come il Premio Strega del 2022.

Come funziona "Splendida cornice"

Ma come funziona e in che modo è strutturato il nuovo programma di Geppi Cucciari? Scritto con Luca Bottura, con la regia di Alessandro Renna, Splendida Cornice vedrà l’attrice e comica sarda partire dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Ci sarà un pubblico votante, diviso in categorie demoscopiche che disegneranno i consumi degli italiani per conoscerne le vicende e le predilezioni culturali. Poi cinque "competenti omonimi" di chiaro ingegno e nome celebre, pronti a rispondere alle domande più importanti e ai quesiti più spiccioli: dalla semiotica alle beghe di condominio. Un professore in studio darà deputato al controllo della congruità grammaticale di conduttori e ospiti. Una band, guidata da Nicola "Ballo" Balestri, scandirà i ritmi dell’improvvisazione organizzata.

Gli ospiti della prima puntata

Ci saranno ospiti in grado di portare un tema alto a un livello comprensibile. Nella prima puntata Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Mereghetti, Nicola Piovani, The Andre e la compagnia Ludovica Rambelli teatro. In collegamento Dori Ghezzi e Oleksandr Tkachenko, ministro della cultura dell’Ucraina. Si parlerà del libro più letto, del teatro più vuoto, ma a sproposito. Infine ci sarà Saputello, il gioco dove chi le azzecca tutte perde. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi, volto de Il Collegio. La squadra dei competenti è formata dal linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, lo specialista di ecologia Matteo Renzi e il "sumerologo" Maurizio Viano.