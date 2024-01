George Ciupilan: “Mi hanno preso a calci e pugni. Sto meglio, ma ho attraversato un momento buio” George Ciupilan racconta a Verissimo il momento in cui è stato aggredito fuori ad un locale, da un gruppo di ragazzi. Poi l’ex gieffino rivela di aver attraversato un periodo piuttosto difficile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

George Ciupilan è stato ospite nella puntata di sabato 27 gennaio di Verissimo in cui ha raccontato dell'aggressione subita alcune settimane fa. L'influencer ha poi rivelato a Silvia Toffanin di aver affrontato un momento particolarmente difficile, che ha superato grazie all'aiuto di sua madre, che è sempre stata al suo fianco.

Il momento dell'aggressione

"Sono state sei persone fuori da un locale, dieci giorni fa" racconta George Ciupilan che si era mostrato sui social dopo il pestaggio, con il volto tumefatto e il labbro gonfio. L'ex gieffino spiega la dinamica dell'aggressione:

È successo che in una sera dove volevo uscire con i miei amici e divertirmi, siamo entrati in questo locale, appena sono entrato ho visto degli sguardi non proprio carini da queste persone, ero spaventato da questa cosa. Hanno iniziato a prendermi in giro, insultando, volevo uscire per parlare, ma quando sono uscito non abbiamo parlato. Tre di loro hanno iniziato con calci, pugni, mi si è rotto il labbro, lo zigomo, la spalla il giorno dopo facevo fatica a muoverla, gli altri due hanno tenuto i miei amici perché non vedessero la cosa.

Dopo essere stato aggredito, Ciupilan non si è recato subito al pronto soccorso, ma ha preferito tornare a casa: "Avevo paura per mia madre, non mi piace vederla soffrire, ho preferito tornare casa. Il giorno dopo non ha reagito benissimo, è scoppiata a piangere appena mi ha visto e io dietro di lei". Solo dopo aver tranquillizzato la madre, quindi, è andato in ospedale dove gli hanno fatto un referto.

Le parole contro i suoi aggressori

Silvia Toffanin, quindi, gli chiede il perché di questo attacco gratuito, ma Ciupilan ad oggi non riesce a trovare una vera motivazione: "Non ho spiegazioni, è il fatto che facendo qualche programma televisivo, lavorando sui social, c’era già un picco di invidia, poi non ho mai parlato con loro di come sia partita questa aggressione". E chiude la questione dicendo: "Penso che alzar le mani sia una forma di ignoranza".

George Ciupilan e il suo momento difficile

La conduttrice, poi, prova a raccontare un momento davvero difficile che l'influencer ha dovuto affrontare di recente, riavvicinandosi all'alcool, dal quale era riuscito a venir fuori:

Ci sono ricaduto con qualche bicchierino. È stato un momento brutto mio di depressione, mi ero perso. MI sono perso, volevo cercare me stesso, ho sbagliato amicizie, sono andato molto di più la sera dei locali, avevo perso quella mia versione di te stesso.

Il percorso che gli ha permesso di riprendersi e tornare in sé, è stato possibile grazie al supporto di sua madre: "C’è stata una serata in cui avevo esagerato, ho pensato che il punto più stabile era tornare alla famiglia, iniziare un percorso per riprendermi, riprendere la mia vita in mano. Mi aiuta tanto, lei è il mio mental coach". Dopo il Grande Fratello, invece, il legame con suo padre è rimasto lo stesso di quando è entrato nella Casa:

Non mi ha più chiamato, mi aspettavo una chiamata da parte sua. Penso che adesso come adesso se lui mi chiama gli rispondo e gli parlo con il mio cuore, però faccio fatica a fare il primo passo io.