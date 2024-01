George Ciupilan è stato aggredito, il video in cui mostra i segni sul volto George Ciupilan ha subito un’aggressione. L’influencer ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra i segni del pestaggio e dichiara: “Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

George Ciupilan è stato aggredito nelle scorse ore. L'ex gieffino ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra i segni dell'aggressione, spiegando per sommi capi cosa gli è successo.

Le parole di George Ciupilan sull'aggressione

L'influencer e protagonista di reality come Il Collegio e La Caserma ha raccontato di essere stato preso di mira da un gruppo di ragazzi che non si sono fatti scrupoli nell'usare violenza contro di lui. In un video pubblicato su Instagram, infatti, mostra i segni dell'aggressione: il volto tumefatto, un livido sotto l'occhio, i segni sul collo e sulla spalla porta una fascia ortopedica per alleviare il dolore del pestaggio. Ciupilan si muove a stento, voltandosi lentamente. L'ex gieffino racconta quanto gli è accaduto, senza entrare particolarmente nei dettagli, adducendo il tutto al suo essere un personaggio famoso:

Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni, devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore.

I commenti cancellati dal video

Non è chiaro, quindi, quale sia stata la causa scatenante dell'attacco e probabilmente sarà lui stesso a raccontarlo quando avrà avuto i risultati di altri accertamenti, necessari per stabilire che non ci siano state delle ripercussioni più gravi. Inizialmente, accanto al video c'erano dei commenti scritti anche da alcuni personaggi noti nel mondo della tv, che mostravano solidarietà al 23enne per l'aggressione subita, ma al momento tutti i commenti sono stati cancellati.