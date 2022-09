Garrison Rochelle torna in Tv, condurrà un programma su Rai2 con Valentina Spampinato Performer Italian Cup andrà in onda su Rai2, il 17 settembre alle ore 14 e il 24 settembre alle ore 17, condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato.

A cura di Andrea Parrella

Un programma dedicato alla competizione tra i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative. Performer Italian Cup andrà in onda su Rai2, il 17 settembre alle ore 14 e il 24 settembre alle ore 17, condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato.

Diversi atleti si sfideranno in esibizioni di arti performative specializzate in un coreografico di canto, danza, recitazione, arti circensi ed acrobatiche, davanti a una giuria composta da Raffaele Paganini per la Danza, Peppe Vessicchio per il Canto, Diana Del Bufalo per la Recitazione e Stefano Orfei per le Arti-circensi ed Acrobatiche. Al loro fianco, la giuria tecnica composta da addetti ai lavori del mondo discografico, delle produzioni, direttori artistici di teatri e cartelloni internazionali, registi, coreografi, artisti professionisti, Manager, agenzie di spettacolo, radio, testate giornalistiche.

Torna quindi in Tv una vecchia conoscenza del piccolo schermo italiano come Garrison Rochelle, per molti anni ad Amici in qualità di insegnante, che ha lasciato il programma ideato da Maria De Filippi diversi anni fa. Una scelta arrivata dopo ben 17 stagioni, che Rochelle aveva spiegato così in un'intervista rilasciata mesi dopo il suo addio:

Leggi anche Elisa Isoardi torna in tv con un programma suo, confermata nella domenica di Rai2

Se mi mancano i ragazzi di Amici? Sì certo se mi chiamassero tornerei subito. Ma è stato giusto lasciare la trasmissione, lo abbiamo deciso insieme con Maria. Forse avrei dovuto farlo due anni prima, ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione. Con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ci conosciamo da più di venticinque anni: lei è la mia regina.

“Performer Italian Cup” è un programma di Valentina Spampinato ed è firmato dagli autori Federico Moccia, Alessandro Migliaccio, Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Rita Petolicchio.