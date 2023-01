Gaia Tortora omaggia David Sassoli a un anno dalla morte: “Mi piace ricordarlo per la sua empatia” A un anno dalla morte, Gaia Tortora ha ricordato David Sassoli nel programma Omnibus in onda su La7: “Era in grado di dialogare con tutti con empatia, era questo il suo tratto principale, così mi piace ricordarlo”.

A cura di Gaia Martino

Gaia Tortora ha ricordato David Sassoli nel programma Omnibus su La7. Il presidente del Parlamento europeo è morto all'età di 65 anni esattamente un anno fa a causa di una grave complicanza dovuta a disfunzione del sistema immunitario. Con parole d'affetto la conduttrice televisiva e giornalista ha dedicato un pensiero al politico e personaggio televisivo toscano scomparso prematuramente.

Le parole di Gaia Tortora per David Sassoli

"Una persona che ci manca molto, esattamente un anno fa ci ha lasciato": prima di chiudere il programma Omnibus, Gaia Tortora ha omaggiato David Sassoli descrivendolo come "un collega bravissimo, un uomo per bene, una persona empatica". La giornalista ha raccontato dell'ex presidente del Parlamento europeo ricordandolo per la sua grande empatia: "A proposito di differenze e diversità, era in grado di dialogare con tutti con empatia, era questo il suo tratto principale, così mi piace ricordarlo" ha concluso.

La morte di David Sassoli un anno fa

Era ricoverato da alcune settimane prima di morire a causa di complicanze dovute a una disfunzione del sistema immunitario: David Sassoli è scomparso all'età di 65 anni in ospedale, nella notte dell'11 gennaio 2022. Prima di entrare in politica era stato uno dei volti più noti nel mondo del giornalismo televisivo italiano: nel '92 entrò alla Rai, come inviato del TG3, poi iniziò con le partecipazioni nei programmi d'informazione. Poco dopo entrò a pieno regime nella redazione del TG1, prima come inviato speciale, poi alla conduzione dell'edizione delle 13.30 e a seguire del serale delle 20. Nel 2007 diventò vicedirettore del Tg1, dirigendo anche i settimanali Speciale TG! e Tv7. La redazione nel giorno della sua morte lo ricordò con parole d'affetto: "Una vita, la sua, segnata da due grandi passioni: il giornalismo e la politica. Talento, rigore, sensibilità, straordinaria capacità di racconto. Ciao David dalla tua redazione".