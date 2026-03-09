Gaetano sfortunato ad Affari Tuoi, De Martino: “Mai vista una cosa del genere”, cosa è successo nel finale

Gaetano dalla Sicilia è stato protagonista della puntata del 9 marzo di Affari Tuoi. Il concorrente è stato sfortunato fin dall’inizio: eliminati tutti i pacchi rossi, ha riposto le sue speranze in quello nero. Ecco cosa è successo nel finale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gaetano dalla Sicilia è il concorrente della puntata di Affari Tuoi del 9 marzo. Viene da Bagheria (Palermo) e si occupa di sanificazione di ambienti ospedalieri. È sposato con Stefania ed è padre di Gaia, una bambina di 2 mesi. Nel programma condotto da gioca con il pacco numero 2. Ad accompagnarlo la sorella Rita. La fortuna non ha assistito il concorrente: dopo un cambio pacco e l'eliminazione di tutte le cifre alte, ha riposto tutte le speranze nel pacco nero.

La partita di Gaetano ad Affari Tuoi

La partita di Gaetano inizia in modo piuttosto sfortunato: nel primo tiro sceglie il pacco della Puglia ed elimina subito i 200mila euro. Anche nei tiri successivi trova due pacchi rossi (15mila e 100mila euro), ma con il ‘mantra' di De Martino la situazione sembra migliorare perché elimina 1 euro e 200 euro. Con l'ultimo tiro però la catastrofe: i 300mila euro sfumano. Il Dottore propone al concorrente un cambio pacco, che accetta subito: lascia il numero 2 per il 5. Nel suo di prima c'erano 100 euro.

La partita di Gaetano continua in modo piuttosto altalenante, prima con un pacco rosso (30mila euro) e poi con uno blu (10 euro). Il Dottore torna a farsi sentire e offre 9mila euro. "Ringraziamo, ma tritiamo", dice rifiutando. Non sembra esserci però niente da fare per il concorrente, che elimina anche i 75mila euro e i 50mila. "Non è possibile", commenta Herbert, mentre Gaetano continua a credere nel ‘potere' del pacco nero rimasto in gara. Finalmente un pacco blu: 0 euro.

Leggi anche Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi, la sorpresa di Stefano De Martino

Il finale della partita di Gaetano: quanti soldi ha vinto

La fortuna non assiste Gaetano neanche nel finale di partita, quando elimina i 20mila euro. "Che partita è questa? Non ho mai visto una cosa del genere, non me la ricordo", commenta De Martino, che nel frattempo continua a incoraggiarlo. L'ultima speranza è il pacco nero. Rifiutati i 3mila euro del Dottore, anche i 10mila vengono eliminati: non c'è più un pacco rosso in gioco.

Ancora una proposta del Dottore, questa volta di 4mila euro, che Gaetano continua a non accettare. Anche davanti ai 5mila euro, il concorrente non vacilla ed è intenzionato ad arrivare fino alla fine. Il bivio finale: da una parte il pacco nero, dall'altra il ‘cascuscino', invenzione di Herbert Ballerina. Il Dottore offre 22mila euro. "5 è il giorno in cui ho saputo della gravidanza di mia moglie dopo 9 anni, ne è valsa la pena. Il 13 è l'anno in cui l'ho conosciuta", ha spiegato Gaetano. Alla fine ha deciso di accettare l'assegno. Il suo pacco era quello nero e conteneva 10mila euro.