Gabriella Pession e la lettera a Michael Jackson, poi saluta un ragazzo del pubblico: “Ma che sorpresa”

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata dello show pomeridiano di Rai1, La volta buona, condotto da Caterina Balivo è stata Gabriella Pession, tra le protagoniste de Il conte di Montecristo su Rai1. L'attrice ha raccontato i suoi esordi, ricordando anche i Telegatti ai quali partecipò come hostess e dove si precipitò a consegnare una lettera scritta di suo pugno a Michael Jackson. Poi, l'incontro inaspettato in studio.

Gabriella Pession e la lettera a Michael Jackson

Gabriella Pession è una delle attrici più versatili della tv, ha interpretato ruoli in fiction di successo negli ultimi anni, ma la gavetta non è mancata, come racconta intervistata da Caterina Balivo. L'attrice ricorda anche un momento esilarante, quando giovanissima si è fiondata tra le braccia di Michael Jackson ospite ai Telegatti nel 1997, dove lei lavorava come hostess:

Io ero una tappabuchi, ero vestita Gattinoni e facevo la hostess, e dovevo sedermi se si alzava Johnny Depp, arrivavo io vestita elegante. Però la sera prima, avevo sentito, quando avevo firmato il mio contrattino che arrivava Michael Jackson, per cui la sera prima nella mia stanza gli ho registrato una cassetta di un'ora e mezza, non so che cosa gli ho detto, non ne ho idea, gli ho scritto anche una lettera dove facevo lumachine, disegni e l'ho messo in questo vestito di Gattinoni, quando lui è arrivato io mi sono alzata dalla mia postazione di lavoro, mi sono lanciata sul palco, in quel momento lui ha detto "Just one", io sono salita l'ho abbracciato, gli ho dato la mia lettera. Tutto in diretta.

Pession continua ricordando chi, in quel momento, era al suo fianco ad assistere atterrito alla scena: "C'eravamo io Milly Carlucci, Claudio Baglioni, Pavarotti, Fazio e Natalia Estrada e Michael Jackson, certo, tutto in diretta, io volevo dargli la mia lettera o là o mai più.

L'incontro inaspettato con un ragazzo del pubblico

Improvvisamente, però, accade una cosa inaspettata. L'attrice inizia a salutare un ragazzo seduto in prima fila, poco dopo si alza e scusandosi con Caterina Balivo dice: "Perdonami, ma io devo proprio salutare una persona". Pession si dirige al centro dello studio e le va incontro un ragazzo, dopo essersi abbracciati, allora è lei a prendere la parola e spiegare:

Ci conosciamo perché io sono stata in vacanza a Salina e questo meraviglioso ragazzo si occupava di me, del mio bambino, lavorava in un ristorante meraviglioso, diceva voglio venire a Roma a fare l'attore. Gli ho detto lo devi fare, devi seguire il cuore, ed eccolo qua.