Gabriel Garko si ritira prima della finale di Ballando con le stelle. La notizia era nell'aria, confermata da DavideMaggio.it. L'attore, dopo numerosi infortuni, ha provato a stringere i denti fino alla fine ma per lui non sarà possibile scendere in pista e ballare. Era considerato, all'inizio dell'edizione, tra i possibili favoriti al titolo. Ora la strada sembra spianata per Ema Stokholma, favorita alla vittoria finale di Ballando con le stelle.

Cosa succede nella finalissima

Gabriel Garko annuncerà il suo ritiro nel corso della finalissima. Come raccontato dal portale specializzato in notizie dal mondo della tv, Gabriel Garko dovrebbe avere un suo momento dedicato. L'attore canterà una canzone e poi lascerà il palcoscenico. Niente ballo per lui.

Gabriel Garko e i due infortuni

Gabriel Garko, in coppia con Giada Lini, è stato costretto al ritiro dopo ben due infortuni: uno al braccio e uno al polpaccio. Aveva promesso di esserci in una esibizione che sarebbe dovuta essere emozionante, presentata così anche da Milly Carlucci: "Sarà un'esibizione emozionante e spettacolare. Sarà entrambe le cose. Dai, sarà bella. Chiudiamola qua, perché è segretissimo". Purtroppo, però, non ci sarà nessuna esibizione.

Ballando con le stelle: chi vince

Senza Gabriel Garko e Giada Lini, a contendersi la vittoria rimangono solo in sei coppie. È favorita la coppia composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia, seguita da quella composta da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, ripescati, sono considerati come possibili outsider da Ivan Zazzaroni, che a Fanpage.it ha dichiarato: "La Costamagna ha un maestro pazzesco. Pasquale La Rocca ha un senso della coreografia e dello spettacolo molto forte, ha fatto anche i Ballando all'estero. E Luisella sa adattarsi a tutte le richieste del suo Maestro, quindi farei attenzione a lei". Occhio ad Alessandro Egger in coppia con Tove Villfor. Chiudono Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula: la loro vittoria appare poco probabile.