Ivan Zazzaroni e la finale di Ballando con le stelle: “Può vincere la Costamagna, nessuna frattura tra i giudici” Il caso Montesano, le tensioni in giuria, l’exploit di Sara Di Vaira, il possibile vincitore: Ivan Zazzaroni racconta il suo Ballando a Fanpage.it.

Ci sono pochi programmi in grado di convogliare ogni tipo di sentimento e di atmosfera: spettacolo e pettegolezzo, leggerezza e politica, giochi e tensioni. Quella che sta per concludersi è stata un'edizione abbastanza complessa per Ballando con le stelle. È inutile girarci intorno: il caso Montesano ha innescato una serie di reazioni a catena. Il progressivo inasprimento del clima tra i giudici, è tra queste reazioni.

A Fanpage.it, Ivan Zazzaroni: "Nessun attrito" e Ballando resta "uno dei programmi più solidi e seguiti di Rai1 anche per questo motivo". Parliamo anche della gara, della possibile coppia vincitrice: "Vedo bene Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca". Il direttore del Corriere dello Sport torna sul caso Montesano: "Non ho condiviso la gestione e l'ho anche fatto presente più volte. È mancato un passaggio: dare la possibilità a Enrico di chiarire e di spiegarsi".

Direttore, sta per chiudersi la tua edizione più complessa di Ballando. Sei d'accordo?

Complessa, ma positiva. Da quello che mi dicono, siamo cresciuti di cinque punti percentuali. Non mi sembra poco.

Eppure dal caso Montesano in poi, sembra si sia rotto qualcosa.

Non ho condiviso quello che è successo. È mancato un passaggio: dare la possibilità a Montesano di chiarire e di spiegarsi, l'ho detto più volte. È chiaro che questo è un periodo molto complicato perché si ha timore di tutto, ci sono processi sommari dei social che vengono mutuati e assorbiti anche nella vita normale, e quindi è successo quello che è successo. Poi, che Montesano abbia commesso un errore è sicuramente vero, però bisogna capire se l'errore fosse in buonafede o meno.

L'ormai celebre maglia di Enrico Montesano con l'effige della Xa MAS.

Jocelyn mi diceva non sarebbe dovuto accadere. Lui, nei suoi programmi Rai, faceva coprire anche le scritte dei marchi delle chitarre.

Sì, però, in quel momento lì nessuno se n'è accorto. Non sembrava un marchio per chi era lì presente, immagino, perché io non c'ero. Non doveva nemmeno passare quella clip perché era solo un allenamento. Poi, sì, la copertura del marchio ci poteva stare ma nessuno poteva individuare che si trattasse proprio dell'emblema della Xa MAS. Poi, devi pensare che noi della giuria arriviamo alle 7 di sera del sabato. Magari possiamo sentire una telefonata dalla produzione che ci spiega le clip, ma molto più spesso andiamo lì e vediamo quello che esce.

Neanche in diretta?

Io quando l'ho vista in diretta non me ne sono accorto.

Eppure qualcuno se n'è accorto.

Qualcuno ha mandato un messaggio Whatsapp, con un'immagine, credo a Selvaggia. E Selvaggia ha fatto il suo mestiere. Però, ti ripeto, si sono messe in discussione persone che meritavano di dare una spiegazione.

Penso anche alla gestione di alcune situazioni legate a Selvaggia Lucarelli: il caso Montesano ha creato una frattura?

La gestione di Selvaggia è un aspetto che non mi riguarda, io non ho nessun problema con Selvaggia. Se ci sono problemi, riguardano eventualmente la produzione. Ma in giuria non c'è nessun problema. Selvaggia ha un suo ruolo e un suo carattere. Ogni anno ci sono delle situazioni che la vedono al centro di dinamiche. È successo anche con me, con Ciacci, con Albertazzi. Ballando ha sempre avuto questo tipo di evoluzione. Dal ballo si creano poi altre situazioni. Nessuno immaginava che ci fosse un tale concentramento di problematiche in questa edizione, ma tutto serve per strutturare e rendere solida la trasmissione, che solida è.

Uno dei momenti di massima tensione tra i giudici: la lite tra Mariotto e Selvaggia per Iva Zanicchi.

A proposito, passando alla gara, chi vince?

Pensavo Montesano, inizialmente. Poi ho pensato Garko, ma è tutto infortunato. Ho visto una crescita della Costamagna pazzesca e penso, alla fine, se la giocherà con Ema Stokholma.

Non sarebbe la prima volta che un ripescaggio arriva a vincere l'edizione.

La Costamagna ha un maestro pazzesco. Pasquale La Rocca ha un senso della coreografia e dello spettacolo molto forte, ha fatto anche i Ballando all'estero. E Luisella sa adattarsi a tutte le richieste del suo Maestro, quindi farei attenzione a lei.

Alessandro Egger?

Balla bene e ha avuto un impatto molto positivo sul programma. Può essere un outsider. Però, se dovessi puntare un euro, li punterei su Luisella Costamagna.

Ultimissima: l'exploit di Sara Di Vaira. Qualcuno la vorrebbe in giuria il prossimo anno…

Non lo so. Sulle scelte, interviene esclusivamente Milly. E poi si dovrebbe far fuori qualcuno per far entrare lei. Ma noi siamo un gruppo di giudici molto coeso…