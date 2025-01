Fuori programma in uno show francese: un uomo interrompe la diretta e si lancia contro il conduttore

video suggerito

Un uomo ha interrotto il programma televisivo francese Touche pas à mon poste! durante la diretta in onda martedì 21 gennaio 2025 sul canale C8. L'individuo, prima di essere bloccato dalla sicurezza dello show, si stava dirigendo verso il conduttore della trasmissione Cyril Hanouna.

Cosa è successo nel corso della diretta di Touche pas à mon poste!

Momenti concitati nello studio di Touche pas à mon poste! quando un giovane seduto tra il pubblico ha interrotto la trasmissione per dirigersi verso il centro dello studio gridando: "Cyril, ti amo!" L'incidente si è verificato mentre si dibatteva sul tema Elon Musk. Nei frame del momento appare chiaro lo stupore del conduttore che, prima di essere fermato da uno dei presenti, ha provato a reagire. L'uomo, invece, è stato subito bloccato dagli addetti alla sicurezza. "Portatelo fuori, ne parliamo dopo" ha commentato Cyril Hanouna subito dopo la vicenda.

Il conduttore dopo l'irruzione dell'uomo: "Un comportamento del genere è pericoloso"

"L'intervento del team di sicurezza è stato tempestivo" ha osservato Cyril Hanouna ringraziando gli addetti presenti in studio. E ancora: "Un comportamento del genere è pericoloso, lo denuncerò. Non bisogna agire così, si perde anche un'incredibile quantità di tempo". Il conduttore ha anche rivelato come il suo primo istinto fosse stato quella di reagire: "Avrei potuto colpirlo". Anche gli ospiti presenti alla diretta non hanno nascosto di essere scossi. La cronista Kelly Vedovelli ha spiegato: "Ho avuto paura, è successo proprio dietro di me". Non sono state rese note le motivazioni del gesto dell'uomo ma, stando a quanto spiegato da Hanouna e riportato sul sito Purepeopole, non è la prima volta che siede tra gli spettatori del Touche pas à mon poste!:

Questa è una persona che è stata tra il pubblico diverse volte, tra le cinque e le dieci volte. Le guardie di sicurezza hanno trovato più volte strano il suo comportamento. È venuto da solo ed è stato portato fuori dalla nostra squadra di sicurezza. Sembra che volesse parlarmi per dirmi che mi amava.