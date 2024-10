Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le stelle, piange dal dolore: “Sto malissimo, ho la diverticolite”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

A Ballando con le stelle, il cammino di Francesco Paolantoni al momento è in salita. Il concorrente ha avuto dei problemi di salute, ma non ha voluto rinunciare alla gara. Nella puntata trasmessa sabato 12 ottobre ha ammesso: "Io sto malissimo però mi butto, cosa può succedere? Cado, svengo, mi riprenderete no? Non mi lasciate là". Ma cosa è successo al concorrente che balla in coppia con Anastasia Kuzmina? Lo ha spiegato in diretta: "Ho la diverticolite".

Cosa è successo a Francesco Paolantoni

Un video trasmesso in diretta a Ballando con le stelle ha mostrato cosa è successo a Francesco Paolantoni. Durante le prove, il concorrente ha fatto una smorfia di dolore, con voce flebile ha detto: "Mi stendo un po' sul divano". E ancora: "Di solito mi dura tre, quattro giorni". Poco dopo, Anastasia Kuzmina ha fatto una telefonata: "Fra sta male, male. Diamo via la sala per non occuparla". Nonostante tutto, Francesco Paolantoni si è presentato in pista. Dopo l'esibizione è apparso visibilmente provato. Milly Carlucci non ha voluto entrare troppo nei dettagli circa i suoi problemi di salute:

Non entriamo nella descrizione medica, ma lui è stato veramente rovinato, ma male, male, male per tutta la settimana. Oggi è arrivato e ha messo insieme quello che poteva fare, grazie ad Anastasia che ha avuto fede di poter restare in gara.

Le condizioni di salute di Francesco Paolantoni

La parola è passata ai giudici. Carolyn Smith ha apprezzato il fatto che si sia presentato in pista nonostante tutto. Selvaggia Lucarelli ha commentato: "A me sembra che questo incidente ti dia un po' una mano. Sin dall'inizio ho avuto l'impressione che non ti importasse niente del ballo". Ma lui ha replicato: "Non sono competitivo, ma non perché non prenda sul serio l'essere qui. Ho fatto il possibile". Ivan Zazzaroni ha svelato il problema di salute di Francesco Paolantoni: "Mi fa ridere che un comico abbia la diverticolite". Il concorrente gli ha dato ragione:

È subdola, perché si chiama diverticolite ma non è divertente. Modestamente io ho anche il colon infiammabile e il reflusso gastrico.

Milly Carlucci, che avrebbe voluto mantenere il riserbo sulle condizioni di salute di Francesco Paolantoni, ha commentato: "Va bene, siamo nei dettagli della cartella medica ormai". Poi, ha spiegato:

Ieri sera gattonava, non poteva camminare e oggi si è messo in piedi per venire qua. Piangeva dal dolore. Ieri è venuto e non è riuscito a fare niente. È venuto e se n'è andato a casa.

La giuria non ha avuto pietà: 12 punti.