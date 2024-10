video suggerito

Francesco Paolantoni sta male, a rischio per Ballando con le Stelle: “Abbiamo un brutto aggiornamento” Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina pubblicano un video in cui avvertono del problema di salute che impedisce al concorrente di allenarsi: “È un problema di stomaco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Francesco Paolantoni a rischio per la prossima puntata di Ballando con le Stelle. Il comico, nel cast di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci, è stato costretto a rivedere la coreografia con la sua insegnante Anastasia Kuzmina a causa di un problema di salute.

A dare l’annuncio la stessa coppia attraverso con un video su Instagram. "Franci non è in grado di allenarsi al momento – ha detto l'insegnante – ci sta provando ma ogni volta sta sempre peggio e non sappiamo esattamente cosa portiamo in pista domani sera. Speriamo comunque una cosa dignitosa".

Il video di Paolantoni e Kuzmina

Paolantoni ha detto di non sentirsi affatto bene, specificando il tipo di problema di cui sta soffrendo: !Voglio precisare che non è un problema di ossa, non è un problema di allenamento… è un problema di stomaco. (…) La coreografia che aveva preparato era straordinaria". I due proveranno a gareggiare in ogni caso, ma hanno naturalmente rivisto la loro coreografia per renderla più soft, come ha spiegato Kuzmina specificando nel video che la nuova coreografia sarà senza prese e senza giravolte.

La nuova giovinezza televisiva di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni ha iniziato da poche settimane la sua avventura a Ballando con le Stelle. Dopo essere stato una presenza di Tale e Quale Show al venerdì sera, ora il comico napoletano è nel cast dello storico programma condotto da Milly Carlucci. In queste ultime stagioni Francesco Paolantoni ha visto iniziare una nuova stagione della sua carriera che, dopo anni di distanza dalla Tv, ha trovato proprio nel piccolo schermo terreno fertile. Da Stasera Tutto è Possibile al tavolo di Che Tempo Che fa, passando proprio per Tale e Quale Show, Paolantoni sta vivendo una nuova giovinezza di carriera, di cui Ballando con le Stelle rappresenta un ulteriore tassello.