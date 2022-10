Francesca Fagnani torna con Belve, gli ospiti della prima puntata del 1 novembre Belve torna da martedì 1 novembre in seconda serata su Rai 2. Francesca Fagnani ospiterà un triplice appuntamento settimanale per un ciclo di interviste al femminile, ma non solo. Ospiti della prima puntata saranno Eva Robin’s e Wanna Marchi, l’inguaribile venditrice di sogni e fortune.

A cura di Giulia Turco

Francesca Fagnani torna con una nuova e accattivante edizione di Belve. Dopo il successo della passata edizione, Rai 2 ospiterà ancora il talk show a tu per tu con ospiti inediti, pronti a sedersi sullo sgabello di fronte alla conduttrice e a lasciarsi spolpare dalle sue spinose domande.

Gli ospiti delle prime puntate di Belve

L’appuntamento sarà triplice: il martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata alle 23.40 su Rai 2. Si parte da martedì 1 novembre, con un ciclo di dodici puntate dedicate a donne (e non solo) che si apriranno per raccontare le proprie storie. Ci saranno Wanna Marchi, protagonista della serie Netflix che ha fatto discutere per settimane, inguaribile venditrice di fortuna, pronta a ripercorrere le tappe della sua vita privata. Marchi non ha mai ammesso le proprie colpe, davanti a Francesca Fagnani cederà? Poi ancora ci sarà in studio Eva Robin’s, che proverà a spogliarsi degli abiti da ipnotica ammaliatrice, una dei primi personaggi trans ad illuminare, negli anni ’80, le cronache rosa.

La determinazione di Francesca Fagnani

“La mia forza è stata il lavoro, senza cercare altri tipi di appoggi”, ha raccontato in una recente intervista a Leggo Francesca Fagnani. “È la via più lunga, ma è la più solida. Mi sono conquistata tutto centimetro per centimetro, gradualmente. In Rai ho iniziato sistemando cassette”. Oggi è al timone di un programma inedito del quale è anche autrice: “Belve è arrivato dopo 20 anni di lavoro, nessuno me lo ha regalato”, difende con lucida determinazione. Ha già fatto sapere che, per quanto lo show sia nato come intervista al femminile, nella nuova stagione ci saranno anche diversi ospiti al maschile: "Faccio un programma per rivendicare la libertà femminile. I figli vanno fatti senza condizionamento sociale. Pregi per gli uomini, sono difetti per la donna. Come l'ambizione, il carrierismo e il gap salariale. È uno stato culturale arretrato”.