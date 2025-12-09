Francesca Cipriani e lo scontro con Genny Urtis: “Io tirchia? Lei scappa in bagno quando arriva il conto”

Botta e risposta tra Francesca Cipriani e Gennry Urtis nello studio di Storie di Donne al Bivio. La showgirl ha replicato alle accuse della chirurga, che sosteneva lei fosse tirchia e non pagasse nessun trattamento estetico: “Quando arriva il conto a ristorante lei si dilegua e scappa in bagno”.

Dopo le accuse di Urtis, Cipriani era intervenuta su Instagram mostrando le fatture dei trattamenti estetici a cui si era sottoposta e documentando quindi il suo pagamento. "Ho pagato tutto, non esiste che non ho mai voluto pagare", ha ribadito la showgirl nello studio di Monica Setta. E ha poi precisato: "Da Genny non ho mai fatto nessun intervento chirurgico ma solo delle punture di acido ialuronico e delle vitamine che aiutano la pelle. Non ho battuto ciglio sul pagamento, anche se i prezzi sono aumentati 4 volte".

Per cercare di riportare la pace, Monica Setta ha invitato in studio anche l'altra direttamente interessata. Urtis si è seduta accanto a Cipriani e ha spiegato: "Mi dispiace che hai detto che sono tirchia, ma è risaputo che tu lo sei più di me. Lo dicono anche altre colleghe. Ti aspetto in clinica in collaborazione, gratis, una parola che ti piace tanto". "Lei quando c'è da pagare, si dilegua e scappa in bagno", ha incalzato la showgirl. E poi ancora: "Io pago sempre. A volte esistono delle collaborazioni in cambio di pubblicità. Ho le tasche bucate, magari fossi tirchia davvero". In studio è poi entrata una torta che ha sancito la pace tra le due, dopo che hanno continuato ad accusarsi reciprocamente, senza che nessuna fosse intenzionata a fare un passo indietro. Nella discussione è stata nominata anche Carmen Di Pietro, che avrebbe mosso a Cipriani la stessa accusa.