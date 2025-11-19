Francesca Cipriani risponde a Urtis dopo Belve: “Ho sempre pagato i trattamenti. Io braccino corto? Il contrario”

Francesca Cipriani ha risposto a Genny Urtis dopo che ieri sera, nella lunga intervista a Belve, è stata accusata di "non voler mai pagare" solitamente i trattamenti estetici a cui si sottopone nello studio di chirurgia estetica perché "ha il braccino corto". Con alcune Instagram stories pubblicate poche ore fa, ha voluto replicare a tono alla sua amica smentendo quanto da lei dichiarato sul suo conto. "Ho pagato tutte le volte ma, lo so già" ha iniziato, intonando la canzone di apertura del programma di Francesca Fagnani, L'appuntamento di Ornella Vanoni. Poi ha continuato: "Sono qui per dirvi che la mia amica Genny ieri è impazzita, ha detto una cosa che mi ha fatto rimanere così. Vi faccio vedere le fatture, io ho sempre pagato i trattamenti estetici quando sono andata da lei. Braccine corte? Anche no. Coscia lunga potrebbe andar bene" ha continuato.

Il volto televisivo, ex concorrente del Grande Fratello, ha poi raccontato un episodio verificatosi a cena, mentre era con la Urtis: "Poi vorrei dire una cosa, l'ultima volta che siamo andate a cena non sei più uscita dal bagno. Praticamente, ho dovuto pagare il conto della cena. E allora cosa vogliamo fare? Ti mando un bacio amica mia". Con in mano le fatture dei suoi pagamenti per i trattamenti estetici a cui si è sottoposta, ha poi concluso: "Ci tenevo a questa cosa perché io sono il contrario (di quanto detto dalla Urtis, ndr). Sono una spendacciona, ho le tasche bucate. Mi è venuto da ridere. Ho le fatture, le conservo perché possono sempre servire".

Cosa ha detto Genny Urtis a Belve su Francesca Cipriani

Durante l'intervista a Belve, Francesca Cipriani ha chiesto a Genny Urtis se le è mai capitato di non aver fatto pagare un Vip nel suo studio di chirurgia estetica. Allora, la chirurga ha risposto sorridendo: "Chi non vuole mai pagare, la Cipriani. Ha il braccino corto". Sono state queste le parole che hanno costretto la Cipriani a intervenire.