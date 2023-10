Francesca Cesarini è la vincitrice di IGT 2023, l’atleta nata senza mani: “I limiti non esistono” Francesca Cesarini a 16 anni è diventata è la vincitrice di Italia’s Got Talent 2023. Nata con una malformazione, l’agenesia degli arti, sta vivendo la sua vita senza mani e senza la gamba destra. Nel 2021 ha vinto il titolo mondiale di parapole: “Voglio dire a tutti che i limiti non esistono”.

A cura di Redazione Spettacolo

Francesca Cesarini a 16 anni è diventata la vincitrice di Italia’s Got Talent 2023, la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia. Con un’emozionante performance di pole sportiva, Francesca ha conquistato e commosso il pubblico che ne ha decretato la vittoria. La concorrente si è aggiudicata l’ambito premio di 100 mila euro, posizionandosi al primo posto sui 10 finalisti arrivati all’ultima puntata del talent show.

La giovane performer di Magione (PG) ha portato sul palco un’esibizione in cui la statua alata della Nike di Samotracia si apre per rivelare al suo interno proprio Francesca che si è messa in gioco con volontà e passione, affermando tutto il proprio talento.

Francesca Cesarini è nata con l'agenesia degli arti

Francesca Cesarini è nata con una malformazione, l’agenesia degli arti, che le ha comportato il mancato sviluppo dei due arti superiori e un arto inferiore. È nata infatti senza le mani e senza la gamba destra, imparando poi a fare tutto senza. A 9 mesi le hanno applicato una protesi all’arto inferiore per aiutarla a camminare, mentre le protesi alle braccia le ha sempre rifiutate. Spiega che ‘le erano d’impiccio', anche a scuola, perché la ostacolavano nella scrittura. Nel 2019 è arrivata la decisione di praticare la pole sport e nel 2021/ 2022 ha partecipato ai campionati italiani di parapole vincendoli (è l’unica atleta agonista in Italia con il suo tipo di disabilità) e ha vinto il titolo mondiale nel 2021.

Ha scelto uno sport dove le braccia fanno praticamente il 90% del lavoro ed essere arrivata a farlo in modo eccellente è stata solo una delle soddisfazioni che è riuscita a prendersi, ancora così giovane: "Tutto quello che faccio è sempre una sorpresa, ma rispetto agli altri mi sento una persona normale". All'unanimità la giuria l'ha promossa e il pubblico di Italia's got talent non ha potuto che approvare un consenso così pieno e motivato.