Francesca Bosco fa una sorpresa a Jacopo Sol, il bacio in studio a Verissimo: "Stiamo insieme, mi sento al sicuro" Jacopo Sol è stato uno degli ospiti di Verissimo della puntata del 10 maggio. L'ex di Amici 24 ha raccontato il sogno di diventare cantante e, a un certo punto, ha ricevuto una sorpresa da Francesca Bosco, con cui ha iniziato una storia nella scuola: "Ci siamo trovati".

A cura di Sara Leombruno

Jacopo Sol è stato uno degli ospiti di Verissimo della puntata del 10 maggio. Il cantante è stato accolto da Silvia Toffanin insieme a Chiara Bacci: i due sono stati eliminati nel corso della settima puntata, ma ora raccontano i loro progetti futuri e l'emozione di tornare alla vita quotidiana. A un certo punto, in studio è arrivata anche Francesca Bosco, con cui ha iniziato una storia nella scuola: "Ci siamo trovati, tra di noi sta andando molto bene".

Jacopo Sol e il sogno di diventare cantante

Il cantante ha confessato di aver imparato ad apprezzare una nuova parte di lui ad Amici: "Ho scoperto questa riservatezza. Sono felice perché è arrivato come sono fatto, nel momento in cui è arrivato agli altri è arrivato anche a me". Jacopo ha sempre sognato di fare il cantante: "Ho preso la chitarra per la prima volta quando ero molto piccolo".

Il primo accordo che imparò a suonare fu il Sol, da qui la scelta del suo nome d'arte: "Ho iniziato a studiare perché volevo avere un piano B, i miei non sapevano niente di Amici. Mio padre l'ha scoperto quando mi ha visto in televisione, non gli avevo detto niente per scaramanzia, pensava che fossi a Bologna alla laurea di un mio amico".

La storia d'amore con Francesca Bosco

Ad Amici, il cantante ha anche trovato l'amore con la ballerina Francesca Bosco: "Siamo insieme adesso, il giorno dopo l'eliminazione ci siamo visti, stiamo bene e sono felice, perché mi sono trovato al sicuro, mi ha fatto sentire capito, ci siamo trovati. Fuori è stato strano all'inzio, conoscersi al di fuori era la mia curiosità e sta andando bene al momento, vediamo che succederà", ha detto, prima di accogliere in studio la sua fidanzata, che gli ha fatto una sorpresa. Chiara Bacci, anche lei ospite, ha espresso alla coppia il suo sostegno: "Li ho supportati fin dall'inizio, anche se c'è voluto un po' di tempo".