Fortuna nuova campionessa di La ruota della fortuna, segue il consiglio del figlio e vince: il finale in lacrime

Fortuna è stata la campionessa di La ruota della Fortuna ieri sera, domenica 21 dicembre: ha giocato alla Ruota delle Meraviglie con un bottino da 13.100 euro già in tasca. Quanto ha vinto e le lacrime finali.

Fortuna è stata la campionessa di La ruota della Fortuna di ieri sera, domenica 21 dicembre 2025. Ha preso il posto di Monica di Serrapetrona, campionessa della puntata precedente con un bottino da 21.300 euro, ed è arrivata al gioco finale, La ruota delle meraviglie, con 13.100 euro già in tasca. "Abbiamo dovuto prenderla per forza perché si chiama Ruota, no chiedo scusa, si chiama Fortuna", ha scherzato Gerry Scotti sul nome della concorrente a inizio puntata. Durante l'ultimo gioco del game show in onda nell'access prime time di Canale5, ha indovinato due frasi su tre e ha potuto scegliere tra due buste verdi quella da portare a casa con sé.

L'insegnante di Italiano, Storia e Geografia, da Acerra (Napoli), è stata accompagnata in studio dal figlio Giuseppe in studio. Ha colorato di verde la prima e la terza frase, decidendo di "passare" la seconda, per lei troppo difficile da indovinare in pochi secondi. Ha scoperto il contenuto della busta rossa, 10mila euro, alla quale ha dovuto rinunciare, prima di ascoltare il figlio che le ha consigliato di aprire la busta numero 1, verde, contenente 20mila euro. Fortuna ha deciso di tenerla e tornare a casa, quindi, con 33.100 euro. Bene ha fatto perché l'altra busta conteneva solo 100 euro. Fortuna è allora corsa ad abbracciare il figlio tra le lacrime di gioia per la vittoria.

Nonostante la gioia di aver vinto oltre 30mila euro, ha scoperto la beffa prima che la puntata si concludesse. Ha perso il premio più alto, 200mila euro, per un soffio, essendo la busta vincente sulla lettera successiva alla sua sulla Ruota. Nonostante i dati si avvicinino sempre di più, il game show continua a vincere agli ascolti tv contro Affari Tuoi di Stefano De Martino. In termini di dati auditel, la partita con Fortuna campionessa di ieri sera ha registrato 4.921.000 telespettatori e il 24,90% di share.