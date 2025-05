Flora Canto difende il marito Brignano: “Anche per lui fu faticoso baciare Lunetta Savino. A Belve uscita infelice”

video suggerito

Flora Canto, ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 28 maggio, difende il marito Enrico Brignano. Nell'ultima puntata di Belve, l'attore era stato descritto da Lunetta Savino come "il peggior baciatore" incontrato sul set.

Flora Canto, ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 28 maggio, difende a spada tratta suo marito Enrico Brignano. Con Caterina Balivo, infatti, commenta le recenti dichiarazioni di Lunetta Savino che, nell'intervista a Belve, lo aveva definito "il peggior baciatore" incontrato sul set.

Flora Canto difende Enrico Brignano: "Sapevo già del bacio con Lunetta Savino, anche per lui fu faticoso"

"Ieri sera si parlava di tuo marito in prima serata. Lunetta Savino ha detto che Enrico Brignano è il peggior baciatore". Con queste parole Caterina Balivo accoglie Flora Canto nel salotto de La Volta Buona. "Non ho visto l'intervista perché stavamo facendo sesso" è la replica immediata dell'ospite. In studio viene poi trasmesso il passaggio "incriminato" dell'intervista a Belve: quello contenente le dichiarazioni di Lunetta Savino su Enrico Brigano. "Dentro casa noi mogli ai nostri mariti ne diciamo di ogni, ma quando ce li toccano gli altri…" spiega Canto. E ancora: "È stata un'uscita un po' infelice, ma data anche dalla domanda. Devo dire che questa cosa la sapevo già da Enrico perché questo bacio fu faticoso". Rivela poi alcuni dettagli su quella scena:

Lunetta ha dichiarato di non sopportare i baci, quindi c'è un po' di respingenza. Enrico è stato sempre molto galante, non ha mai raccontato questa scena. Diciamo che avere questo slancio erotico passionale… Lunetta all'epoca aveva dieci anni più di lui e il ruolo non l'aiutava: aveva le ciocie, il mollettone… Lui ha attinto alle sue grandi doti attoriali. Dopo quattro ciack è arrivato un attrezzista e ha detto: Enrì, è arrivata la pizza, se non ti sbrighi si fredda. Allora le ha dato questo bacio.

Flora Canto: "Mio marito Enrico Brignano è un grandissimo amatore"

"Ci sono stati attrici dopo Lunetta Savino tipo Ilaria Spada, Ambra Angiolini che hanno dichiarato che con lui erano baci passionali. Fate pace con voi stesse" mette in chiaro Flora Canto. Spiega di non avere nulla contro l'attrice: "Stiamo giocando. Se non fossimo in fascia protetta direi che mio marito è un grandissimo amatore. Bacia benissimo e la sessualità non è un problema".