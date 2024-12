video suggerito

Flavia Vento attacca Teo Mammucari e minaccia misure legali: “Lui mi corteggiava, a me non è mai piaciuto” La ex soubrette replica alla frase di Teo Mammucari in una intervista a “Storie di donne al bivio” e minaccia misure legali: “Io credo che ce l’abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

125 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Io non sò Flavia Vento". Sono state queste le parole pronunciate da Teo Mammucari nell'ormai nota puntata di Belve. Dopo la reazione social, Flavia Vento non ci sta e risponde duramente alla battuta pronunciata dal conduttore e valutando anche azione legale nei suoi confronti. Le parole della ex soubrette negli studi di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta.

Che cosa vuole fare Flavio Vento dopo le dichiarazioni di Teo Mammucari

Flavia ha espresso il suo risentimento per le parole del conduttore: "Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mammucari. Dicendo a Francesca Fagnani ‘non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro', mi ha fatto passare per quella che non sono. Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale". Teo Mammucari non ha replicato a Flavia Vento. Le uniche repliche arrivate sono state affidate in un video a caldo, poi rimosso, con i messaggi audio di Francesca Fagnani. Successivamente, Teo Mammucari ha chiesto scusa e ha motivato la sua uscita di scena in questo modo: "Sono andato via per proteggere la mia famiglia", ma non è arrivato nessun messaggio all'indirizzo di Flavia Vento

"Lui mi corteggiava, a me non è mai piaciuto"

Le dichiarazioni di Flavio Vento vanno a inserirsi in un contesto più ampio. Secondo la ex soubrette, che con Mammucari ha lavorato nella trasmissione Libero, tra i due c'è sempre stato un clima di tensione che pare risalire proprio a quei tempi: "Perché ha fatto questo Teo? Io credo che ce l'abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto". Queste le anticipazioni della puntata di Storie di donne al bivio, che andrà in onda mercoledì 18 dicembre alle 23.30 su Rai 2, che potrebbe offrire ulteriori dettagli su questa vicenda.