video suggerito

Fiorello sulla lite a distanza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro: “Ma perché non vi chiamate?” Fiorello ironizza sulla vicenda della lite a distanza tra Maionchi e Ferro, chiedendo ai due perché, anziché disputare a mezzo stampa e sui social, non abbiano preferito risolvere la cosa in privato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche Fiorello dice la sua sulla lite a distanza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. La manager e il cantante negli ultimi giorni sono stati travolti da un botta e risposta a distanza dopo le parole di Maionchi sul suo rapporto con Tiziano Ferro dopo la fine della collaborazione lavorativa, visto che proprio lei e il marito Alberto Salerno hanno dato a Tiziano Ferro i natali artistici. Maionchi in Tv a Belve aveva dato sostanzialmente dell'ingrato a Ferro, che poi aveva risposto poche ore dopo chiedendole via social per quale motivo non gli avesse detto prima quelle cose, prima che arrivasse una nuova controrisposta di Maionchi.

Maionchi-Ferro, il commento di Fiorello

Fiorello ha commentato la vicenda a Viva Rai2 nella puntata di venerdì 3 maggio: "Ma perché non vi chiamate?", ha chiesto lo showman rivolgendosi ad entrambi, per sottolineare l'assurdità di questo telefono senza fili e di una lite a mezzo stampa tra due personaggi che sono stati così legati nel corso della loro vita. "Ho un amico che ha una compagnia telefonica, ha detto che vi fa un'offerta dedicata, così potete parlare tra voi e chiarirvi", ha proseguito Fiorello scherzosamente, riferendosi ai numerosi spot di questi ultimi anni per una nota compagnia telefonica.

Maionchi a Ferro: "Non ti ho mai impedito di essere te stesso"

Nelle scorse ore era arrivato un nuovo commento di Mara Maionchi alla vicenda, in cui si rivolgeva direttamente a Tiziano Ferro: "Ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l'assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi". Maionchi non aveva soprasseduto sulle ricostruzioni comparse, e condivise dallo stesso Ferro nelle storie sui social, secondo cui lei lo avrebbe sostanzialmente indotto a nascondere la propria omosessualità e dimagrire molto a inizio carriera per favorire il suo percorso artistico. Questo il suo commento:

Qualcuno ha odiosamente avanzato l'ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l'altro, reputo che la libertà e l'autodeterminazione siano sacre. In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia, perché è solo quello che conta davvero.