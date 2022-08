“Fiorello su Rai1 con Edicola Fiore”, lo showman siciliano pronto al ritorno in Tv Stando alle indiscrezioni Fiorello sarebbe in trattativa con la Rai per un ritorno con un suo programma sulla prima rete. Ma l’idea non sarebbe quella, scontata, della prima serata.

A cura di Andrea Parrella

Di Fiorello in televisione non si smetterebbe mai di parlare. Il nome è valido per ogni stagione, sia quando si sottraeva e scappava dalla Tv che oggi, dopo i Sanremo con Amadeus e una maggiore disponibilità a farsi vedere sul piccolo schermo.

Non a caso in queste settimane si parla di un suo prossimo ritorno su Rai1. Lo aveva detto Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento Prime Time, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, facendo capire che l'azienda fosse costantemente al lavoro per riportare Fiorello in Tv con un suo show.

Sebbene l'operazione Fiorello su Rai1 paia fattibile, quello dello show in prima serata sembra un approdo troppo scontato e non nelle corde di Fiorello, che l'ultima volta aveva accettato di rimettere piede in Tv solo in nome dell'operazione VivaRaiPlay, che di usuale aveva ben poco.

Non a caso lo showman siciliano, stando alle indiscrezioni che arrivano in queste ore, sarebbe in trattativa con l’azienda di Viale Mazzini per condurre un format che nulla ha a che fare con il prime time. In nome della sperimentazione si starebbe parlando della fascia mattutina, con Fiorello orientato a lavorare su un pubblico differente da quello al quale è solitamente abituato. A scriverlo è TvBlog, che dà seguito a quanto scritto da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Ecco che quindi ritorna l'idea dell'Edicola Fiore, la rassegna stampa quotidiana che ad onor del vero l'ultima vera idea geniale di Fiorello. Qualche anno fa lo showman siciliano era stato capace di inventare un programma Tv con un semplice telefono, quando le dirette non erano ancora all'ordine del giorno. Ecco quindi che L'Edicola potrebbe essere il format adatto per consentire a Fiorello di intrufolarsi nel mattino di Rai1, stravolgendone evidentemente la connotazione. Se l'operazione troverà compimento è presto per dirlo, ma l'idea sarebbe indubbiamente suggestiva.