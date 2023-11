Fiorello fa la parodia di Unica di Ilary Blasi: “La verità sul litigio con mia moglie”

Rosario Fiorello a VivaRai2 questa mattina ha realizzato una parodia sul docufilm Unica che racconta la "verità di Ilary Blasi" riguardo la separazione dall'ex marito Francesco Totti. Lo showman, co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo 2024, nel suo show mattutino ha scherzato su una presunta crisi con la moglie Susanna Biondo: "Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie".

La parodia di Fiorello su Unica porta il titolo di "Unico. Quella volta che sbagliai salume". Una produzione "Raiflix", ha scherzato lo showman, ha poi aggiunto: "Ho fatto un documentario perché ho litigato con mia moglie". Nelle immagini andate in onda Fiorello si è mostrato su una poltrona simile a quella della Blasi. Tra le lacrime racconta:

È una cosa talmente personale che non è che…Voglio raccontare la mia storia. Io sono abitato a notizie false, a chi fa lo scoop per acchiappare un like. Mia moglie mi aveva chiesto un etto di bresaola, e io ho capito prosciutto cotto. Sono tornato con 2 etti di crudo. Neanche un etto, due. Questo è il momento che io lo dico pubblicamente. Mia moglie non è stata chiara, per niente. Da quel giorno non mangio più salumi.