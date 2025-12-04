Fiorello candida Giorgia alla conduzione di Sanremo, la cantante provoca: “Saresti al mio fianco?”

Giorgia e Fiorello alla conduzione di Sanremo insieme? A quanto pare la suggestione non è così lontana dalla realtà, almeno nelle intenzioni dei due, amici da tempo e oggi insieme a La Pennicanza, il programma radiofonico condotto dallo showman con Fabrizio Biggio, dove è intervenuta ospite la conduttrice di X Factor, che si prepara alla finale di questa sera in piazza del Plebiscito.

Giorgia ospite a La Pennicanza prima della finale di X Factor

Ospite in videochiamata, Giorgia ha raccontato il suo percorso da conduttrice, ruolo in cui ha convinto molto nelle ultime due edizioni del talent. Tra un complimento e l'altro, Fiorello ha avanzato subito una proposta per la cantante: “Ti voglio direttrice artistica di Sanremo e conduttrice unica del Festival, magari con valletti maschi… li scegli poi tu!”. Una provocazione cui l'artista ribatte: “Ma tu, per un Sanremo ipotetico così, saresti al mio fianco?”. A quel punto Fiorello, tra il serio e il faceto, ha risposto: “Ma posso dirti una cosa, perché fare Sanremo?”, per poi tornare sui suoi passi. “Magari ne parliamo – aggiunge -, ma solo se ci sei tu…”. In chiusura, Fiorello però avvisa: “Sappiate che sta tornando Amadeus, in Rai", commentando le indiscrezioni di queste ore. E Giorgia chiude: “Sta tornando Amadeus? Allora addio, ciao a tutti!”.

Giorgia: "Non so se condurrò X Factor l'anno prossimo"

Uno scenario, quello di una direzione artistica di questo tipo, fantasioso ma non proprio irreale, proprio a fronte delle indiscrezioni su un possibile cambio alla guida del Festival nella prossima stagione e alla luce delle parole della stessa Giorgia nelle interviste alla vigilia della finale di X Factor, con la cantante che non ha confermato la sua presenza alla conduzione di X Factor per la prossima stagione: "Io non so neanche se arrivo a fine dicembre". ha detto ironicamente l'artista. Di sicuro, però, non la vedremo in giuria: "Non è una cosa che so fare".