Filippo Nardi a Non è la TV: “Signorini al GF sentenzia sulla vita degli altri, oggi consegno pizze“

Filippo Nardi è stato ospite della puntata di Non è la Tv, il format di Fanpage.it in onda su YouTube ogni giovedì a partire dalle 22:00, durante la diretta del 19 marzo. Ex concorrente del Grande Fratello in due diverse occasioni, è intervenuto in trasmissione per ripercorrere l’origine del meme di cui è stato indiscusso protagonista: quel celebre “Dove sono le sigarette?” rimasto nell’immaginario collettivo del pubblico del reality. A tal proposito, Nardi ha raccontato un dettaglio inedito: quanto andato in onda sarebbe stato il frutto di un abile montaggio:

Ero un po’ nervoso perché mi ritrovavo a vivere con 25 persone che altrimenti non avrei mai frequentato. Dopo 20 giorni di gente che fingeva di svenire e cercava l’inquadratura migliore, mi sono dovuto mettere in disparte per trovare il mio centro. La produzione continuava a chiedermi che cosa avessi perché probabilmente voleva una reazione e io ho sbroccato dicendo che me ne sarei andato. A quel punto ho deciso di preparare la valigia e ho chiesto il mio portafoglio, il telefono e le sigarette. Dopo un giorno, le cose che avevo chiesto non erano ancora arrivate: volevano esasperare la mia reazione. Quindi sono andato in confessionale e ho chiesto dove fossero portafoglio e sigarette. Loro hanno tagliato la parte precedente e hanno mandato in onda solo quella diventata famosa.

Sull’uscita di Signorini dal GF: “Io etichettato come violento e misogino. Se fai il moralista, lo meriti”

A proposito dell’uscita di Alfonso Signorini dal Grande Fratello in seguito allo scandalo sollevato da Fabrizio Corona, Nardi ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa tornando sulla storia del teabag a Maria Teresa Ruta: “Quello che succede nel privato non mi interessa. Ma se fai il moralista e pretendi di sentenziare sulla vita degli altri, a quel punto te lo meriti. Io ho fatto il GF la seconda volta e per delle stupidate sono stato etichettato come violento, misogino e sessista. La storia del teabag a Maria Teresa Ruta non è vera. Un altro concorrente mi chiese cosa facevamo noi in collegio militare alle persone che dormivano e io ho fatto una lista degli scherzi che avevo subito. Non ho mai proposto di fare qualcosa a Maria Teresa Ruta, che in quel momento faceva finta di dormire in mezzo a noi”.

La vita di Filippo Nardi dopo il Grande Fratello

Infine, Nardi ha raccontato di cosa si occupa oggi, lontano dalla televisione: “Ho fatto per due anni il capo della comunicazione di un’azienda a Roma. Poi sono tornato a vivere in campagna e, in attesa di trovare un lavoro nel mio settore, faccio dei lavoretti e restauro mobili per amici. Faccio anche un programma in una radio locale e la sera consegno pizze. Ho appena finito: oggi ho fatto 140 chilometri. Quando mi chiedono perché consegno pizze, rispondo che lavoro tre ore al giorno, mi danno da mangiare e mi pagano per imparare le strade. Cosa c’è di meglio?”.