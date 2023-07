Filippo Facci: “Sulla Rai ho messo una pietra sopra, è destinata all’estinzione” Il giornalista si racconta a La Zanzara dopo la cancellazione della striscia su Rai2: “Ci ho messo una croce sopra. È stato un pretesto per attaccare il Governo. Se non riescono a difendere me, figurati gli altri”.

Filippo Facci è intervenuto nel corso della puntata odierna de La Zanzara dopo la cancellazione della sua striscia prevista da settembre su Rai2, "I Facci vostri", a causa delle frasi utilizzate nei confronti della ragazza presunta vittima di stupro nell'ambito del caso La Russa jr. "Non ho avuto nessuna sponsorizzazione politica per avere quel programma in Rai", ha spiegato, "avevo percepito un interesse vero che non voglio sporcare col fatto che potesse esserci la politica dietro". Il giornalista di Libero è apparso un po' confuso, sicuramente provato da giorni abbastanza complessi sul piano emotivo. Nel corso del programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, però, Facci prova a minimizzare: "Ci ho messo una croce sopra, sono stati poco gentili. Io non ho nessuna sponsorizzazione politica. Meloni? Mai votata. Se il centrodestra non riesce a difendere me per una frase del c…. immaginati altri. Soldi? Sopravvivo anche senza, ma mi facevano comodo. Quella frase lì era vera anche se non piace esteticamente. Non mi pento".

Le parole di Filippo Facci

Filippo Facci smentisce anche le voci sulle sue condizioni economiche: "Non è vero che non posso più vivere economicamente senza quel programma, ma certo che quei soldi mi avrebbero fatto comodo per una serie di ragioni". Poi ha smentito di aver votato per la Meloni: “Non ho nessuna sponsorizzazione politica per avere quel posto lì in Rai. Ho percepito interesse vero, non lo voglio sporcare pensando che ci sia la politica dietro. Meloni? Mai votata. L’ho sostenuta dieci anni fa quando aveva la storia delle primarie col Popolo della Libertà, sostenni lei e un certo Cattaneo”.

"Una frasettina del ca…"

Filippo Facci rivendica l'articolo: "Era buono, aveva un bell'incipit. Vi rendete conto che quella frase era una cosa vera anche se non piace esteticamente. Pentirmi? Io non ho la mentalità di quello che si pente". E poi: “Pretesto per attaccare il Governo? Se non riescono a difendere me per una frasettina del ca…, immaginati altri. La Rai è un mondo che va verso l’estinzione, avrei accettato perché sarei stato scemo a non farlo"